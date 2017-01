Hochseefischer fahren aufs Meer hinaus, um dort Fische zu fangen. Sie dürfen aber nicht so viele Tiere mitbringen, wie sie vielleicht wollen. Bei jeder Fahrt gibt es eine bestimmte Zahl an Fischen, die sie fangen dürfen. Das heißt Quote.

Die Quote soll dafür sorgen, dass es immer genug Fische gibt und sie nicht aussterben. Einige Fische werden gefangen, andere bleiben im Meer und bekommen Nachwuchs. Die Quote wird immer wieder neu bestimmt. Je nachdem, wie viele Fische im Meer unterwegs sind.

Den Hochseefischern in Deutschland sagt die Europäische Union, wie viele Fische sie fangen dürfen. Das ist ein Zusammenschluss von Ländern in Europa. Auch Deutschland ist Mitglied.

Umweltschützer haben schon oft kritisiert, dass die Quote zu hoch ist und zu viele Fische gefangen werden.