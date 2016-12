Hallo, Freunde! Endlich ist er da, der Heilige Abend! Ich bin schon ganz festlich gestimmt. Der Tannenbaum ist herausgeputzt. Und ich bin gespannt, was heute Abend darunter liegen wird. . . Bevor ich mich aber zum Plätzchenessen zurückziehe, möchte ich Euch danken: Für die vielen, vielen wunderschönen Bilder, die Ihr mir in den zurückliegenden Tagen, Wochen und Monaten geschickt - und damit Eure "Fränky'schen Nachrichten" so toll bereichert - habt. Toll gemacht! Danke schön! Jetzt bleibt mir nur noch, Euch "Fröhliche Weihnachten" zu wünschen! Und natürlich hoffe ich, dass all Eure Wünsche in Erfüllung gehen! Bis bald - und viel Spaß beim Bestaunen Eurer heutigen Kinderseite! Euer Fränky