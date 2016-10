FN verlosen neun Büchlein

Jeweils drei Exemplare dieser Bücher gibt es zu gewinnen. © Benny Blu

Der Herbst steht vor der Tür und damit das Finale der Erntezeit. Die meisten Getreidefelder sind bereits gemäht, die reifen Äpfel, Birnen und Pflaumen werden gepflückt, Kartoffeln, Kohl und anderes Gemüse geerntet. Der blauhaarige Schlaukopf Benny Blu ist mit dabei und verrät kleinen Lesern ab fünf Jahren in seinen Lernbüchern "Bauernhof", "Kartoffeln" und "Getreide" allerhand Spannendes zum Thema.

Bauernhof - Leben auf dem Land: Tiere, Felder, Landmaschinen: Benny Blu erkundet einen Bauernhof und zeigt, was es dort so alles zu entdecken gibt. Kleine Bauernhof-Fans erfahren, wie sich die Landwirtschaft im Vergleich von früher zu heute verändert hat. Natürlich darf auch ein Besuch in den Ställen bei Hühnern, Schweinen, Kühen und Ziegen nicht fehlen. Außerdem erklärt Benny Blu, wie Gärten und Felder bewirtschaftet werden.

Kartoffeln - Lecker und gesund: So eine tolle Knolle! Benny Blu staunt, was alles in der leckeren Kartoffel steckt. Er beschreibt den Weg von der Knolle bis zur fertigen Pflanze und präsentiert verschiedene Kartoffelarten. Die Leser erfahren, wie man sie erntet, und zu welchen leckeren und nützlichen Dingen man sie weiterverarbeiten kann. Mit tollen Rätseln und Kartoffel- Rekorden.

Getreide - Vom Korn zum Brot: Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Mais oder Reis: Getreide gehört zu unseren Grundnahrungsmitteln. Benny Blu stellt seinen Lesern die wichtigsten Sorten mitsamt ihren Besonderheiten vor. Er zeigt, wie Getreide früher mühsam von Hand geerntet und weiterverarbeitet wurde und um wie viel einfacher es heute mithilfe des Mähdreschers geht. Daneben darf natürlich auch ein Blick in Mühle und Backstube nicht fehlen.