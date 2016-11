Drei Mal zu gewinnen gibt es den "Conni & Co."-Soundtrack. © Universal

Es ist geschafft: Alle Conni-Fans können ihre Heldin jetzt auf großer Leinwand erleben. Connis spannende und lustige Spielfilmpremiere "Conni & Co" startete in den Kinos und stieg sofort in die Top 5 der Deutschen Kinocharts ein. Zur Top-Besetzung mit Emma Schweiger in der Hauptrolle zählen auch Heino Ferch, Iris Berben, Ken Duken, Anneke Kim Sarnau, Kurt Krömer und Emmas Vater Til Schweiger.

Conni hat es in ihrer neuen Schule nicht leicht, aber noch schlimmer ist, dass sie den süßen Hund Frodo, der ihr zugelaufen ist, nicht behalten darf, denn der gehört dem rücksichtslosen Schuldirektor Möller. Als Conni und ihre Freunde merken, der ein übler Tierquäler ist, planen sie eine verzweifelte Aktion: Rettet Frodo! Zur Abrundung des Fan-Pakets hat Universal Music den Original-Soundtrack zum Film veröffentlicht.

Das Album enthält die Musik aus Connis erstem Kino-Abenteuer und alle vier starken Filmsongs von Jeanette Biedermann und ihrer Band - ganz exklusiv. Highlight ist die Ohrwurmsingle "Es geht mir gut".