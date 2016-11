FERTIG" - dieses Wort leuchtete am Montagabend an einem großen Gebäude in der Stadt Hamburg. Dafür wurden keine Buchstaben an die Wand geklebt. Man hat einfach in bestimmten Räumen das Licht eingeschaltet und in den anderen nicht.

Bei dem Gebäude handelt es sich um die Elbphilharmonie. Das ist ein großes Konzerthaus. Die Elbphilharmonie ist nach dem Fluss benannt, der durch Hamburg fließt. Er heißt Elbe.

Mehr als neun Jahre hat es gedauert, bis die Elbphilharmonie endlich fertig war. Der Bau wurde immer wieder kritisiert, weil er zehnmal so teuer wurde wie geplant. Außerdem dauerte der Bau viel länger als angekündigt.

Nun hat die Stadt Hamburg den Schlüssel für das neue Gebäude bekommen. Das große Projekt ist also endlich "FERTIG". Die Eröffnungs-Konzerte in der Elbphilharmonie finden im Januar 2017 statt.