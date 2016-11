Imitz, Dippe, Schlubbhos: Wem diese Wörter etwas sagen, der kommt wahrscheinlich aus Flörsheim. In dem kleinen Ort im Bundesland Hessen benutzen die Menschen teilweise diese Wörter und Ausdrücke.

Man nennt das auch Dialekt. Für alle anderen: Die Wörter bedeuten Ameise, Topf und Unterhose.

Auch in anderen Teilen von Deutschland gibt es besondere Dialekte oder Sprachen. Zum Beispiel Bayerisch in Bayern oder Plattdeutsch in Hamburg oder Bremen.

Doch Dialekte werden nicht mehr so viel gesprochen wie früher. Ein Grund dafür: Fast überall wird nur noch Hochdeutsch benutzt - im Fernsehen, im Kino, in Zeitungen und in Schulbüchern.

Manche Leute finden das schade. Sie kümmern sich darum, dass diese Dialekte eben nicht ganz in Vergessenheit geraten.

Auch in Flörsheim gibt es zwei Männer, die die besonderen Wörter und Ausdrücke der Region erhalten wollen. Sie haben viele Wörter gesammelt und daraus ein Lexikon gemacht. Das Lexikon kann man sich auch im Internet anschauen.

Dort gibt es zum Beispiel auch Übersetzungen für lustige Sätze: Wer hodden den Bummbes gelosse? Heißt übersetzt: Wer hat denn den Pups gelassen?