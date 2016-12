Huch, was ist denn hier los? Ist der Hund so groß oder seine Besitzerin so klein? Die richtige Antwort: Der Hund ist einfach riesig!

Das Tier mit dem Namen "Fahrenheit" gehört zur Rasse der Barsoi und ist ein russischer Windhund. Diese Hunde können schon mal eine Schulterhöhe von bis 85 Zentimetern erreichen. Manche werden sogar noch etwas größer.

Weil Fahrenheit so groß ist, braucht er viel Auslauf. Seine Besitzerin geht dann mit ihm im Wald spazieren. Da denkt sicher mancher Spaziergänger zuerst, es käme ihm eine Frau mit Pony entgegen. Denn Fahrenheit ist wirklich beeindruckend.

Windhunde wie Fahrenheit sind dafür bekannt, dass sie sehr schnell rennen können. Besonders in ihrer Heimat im Land Russland werden sie deshalb auch heute noch oft bei der Jagd eingesetzt.