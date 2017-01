Hunde, die im Kofferraum mitfahren, kennt man. Für Katzen gibt es extra Boxen, um sie zu transportieren. Und wer Pferde oder Ponys durch die Gegend fahren möchte, braucht eigentlich einen speziellen Anhänger. Manchmal ist ein Pony jedoch so klein, dass es sogar in den Kofferraum eines Autos passt! Genau so wurde im Bundesland Brandenburg vor einigen Tagen ein Pony transportiert. Die Polizei entdeckte dort ein Auto mit einem sehr kleinen Pony hinten drin. Ein Mann und eine Frau hatten das Tier für ihre Kinder gekauft.

Damit dem Pony nichts passiert, hatten die beiden es gut im Auto festgemacht. Außerdem legten sie wohl immer wieder Pausen ein. Die Polizisten entschieden: Dem Pony geht es gut. Also ließen sie die Drei weiterfahren. Die Polizei veröffentlichte später ein Foto des Ponys im Internet. Viele Leute diskutierten daraufhin, ob sie es gut oder nicht gut finden, dass das Pony im Kofferraum herumgefahren wurde.