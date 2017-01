Glückwünsche, Applaus, Umarmungen - das gab es am Dienstagabend für den Politiker Antonio Tajani. Der Mann hatte kurz vorher eine Wahl gewonnen. Er ist der neue Chef des Europaparlaments.

In diesem Parlament arbeiten Hunderte Politiker aus allen Ländern der Europäischen Union. Die Abkürzung dieser Union ist EU. Sie ist ein Zusammenschluss von 28 Ländern. Auch Deutschland gehört dazu.

Die Politiker im EU-Parlament werden Abgeordnete genannt. Sie entscheiden mit über neue Regeln, die für die Mitgliedsländer gelten sollen. Die Abgeordneten arbeiten an verschiedenen Orten: in Straßburg in Frankreich, in Brüssel in Belgien und in Luxemburg.

Der Präsident des EU-Parlaments hat verschiedene Aufgaben. Er leitet zum Beispiel die Treffen, bei denen alle Politiker aus dem EU-Parlament zusammenkommen.

Außerdem vertritt der Präsident das Parlament auch nach außen. Er erzählt also etwa bei Treffen mit anderen Politikern, wie die Abgeordneten des EU-Parlaments über bestimmte Dinge denken.

Antonio Tajani kommt aus dem Land Italien und ist 63 Jahre alt. Gewählt wurde er von den Abgeordneten des Parlaments. Doch nicht alle sind mit ihm einverstanden. Sein Vorgänger ist der deutsche Politiker Martin Schulz. Er wird bald wieder in Deutschland als Politiker arbeiten.