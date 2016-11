Warst du schon einmal in einem Strandkorb? Am Strand sitzen, den Wellen zuschauen und die Füße in den Sand stecken - und das schön geschützt vor dem Seewind.

An der Ostsee kann man sogar in einem Strandkorb übernachten.

Dafür wurde ein spezieller Schlaf-Strandkorb entwickelt. Er ist so breit wie ein großes Bett, zwei Erwachsene haben darin locker Platz. Er steht wie ein Schlitten auf zwei Kufen. So kann man ihn leicht am Strand entlangziehen.

Über dem Bett gibt es eine Art Zelt, das man aufspannen kann. So ist man vor Wind und Wetter geschützt.

Nach draußen schauen geht trotzdem - und zwar über kleine Fenster.

So kann man mit Meeresrauschen in den Ohren unter den Sternen am Himmel einschlafen.

Und weil viele Menschen den Schlaf-Strandkorb toll fanden, haben die Erfinder jetzt sogar einen Preis dafür gewonnen.