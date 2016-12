Weihnachten rückt mit großen Schritten näher und damit auch die märchenhafte Zeit der kleinen Wunder und großen Geheimnisse. Benny Blu verkürzt seinen kleinen Lesern ab fünf Jahren in zwei spannenden Lernbüchern die Wartezeit bis zum Heiligen Abend.

Weihnachtszeit - Plätzchenduft und Lichterglanz: Warum feiern wir Weihnachten? Was hat es mit dem Tannenbaum auf sich? Wieso gibt es Adventskränze? Und woher kommt der Adventskalender? Benny Blu nimmt die Weihnachtszeit genauer unter die Lupe und beantwortet alle wichtigen Fragen. Seine Leser lernen den Nikolaus kennen, schmökern in der Weihnachtsgeschichte und erfahren, wie man in anderen Ländern Weihnachten feiert. Für die Extra-Portion Weihnachtszauber sorgen zahlreiche Mitmach-Elemente wie zum Beispiel der Bastel-Tipp "Christbaumkugeln selbst gemacht".

Benny Blu backt - Kinderleicht Rezepte: Teig kneten, Plätzchen ausstechen, ab in den Ofen und zum Schluss das fertige Werk genießen: Fans von Vanillekipferl und Co. finden im Benny Blu-Backbuch köstliche Rezepte für Weihnachtsleckereien, Kekse und Kuchen. Schritt für Schritt begleitet Benny Blu kleine Nachwuchs-Bäcker bei ihren ersten Gehversuchen am Backofen und verrät nebenbei viele nützliche Tipps und Tricks. Bild: Benny Blu