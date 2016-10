Drei Mal zu gewinnen gibt es das "Conni & Co."-Hörspiel. © Universal

Es ist geschafft: Seit Mitte August können alle Conni-Fans ihre blonde Heldin endlich auf großer Leinwand im Kino erleben.

Mit stolzen 600 Kopien startete Connis spannende und lustige Spielfilmpremiere "Conni & Co" in den Kinos und stieg sofort in die Top 5 der Deutschen Kinocharts ein.

Zur Top-Besetzung mit Emma Schweiger in der Hauptrolle zählen auch Heino Ferch, Iris Berben, Ken Duken, Anneke Kim Sarnau, Kurt Krömer und Emmas Vater Til Schweiger.

Die Story des Films: Conni hat es in ihrer neuen Schule schon nicht leicht, aber noch schlimmer ist, dass sie den süßen Frodo, einen ihr zugelaufenen Hund, nicht behalten darf, denn der gehört dem rücksichtslosen Schuldirektor Möller. Als Conni und ihre Freunde merken, dass Möller ein übler Tierquäler ist, planen sie eine verzweifelte Aktion: Rettet Frodo!

Universal Music Family Entertainment veröffentlichte einen Tag nach Kinostart bereits das Original-Hörspiel zum Kino-Hit, mit allen Originalstimmen aus dem Film und der markanten Erzählerstimme von Wolf Frass, die Conni-Fans schon aus allen anderen Conni-Hörspielen vertraut ist.