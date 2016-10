Die FN verlosen drei Hörspiele

Drei "Hui Buh"-Hörspiele verlosen die Fränkischen Nachrichten. © Europa

"Der kleine Hui Buh" ist der Star der neuen Hörspielserie bei Europa und erobert ab sofort die Kinderzimmer kleiner Grusel-Freunde. Und weil jeder mal klein anfängt, erzählt die neue Serie für Kinder ab drei Jahren von Hui Buhs Zeit als Nachwuchsgespenst und Spukanfänger - und den damit verbundenen kleinen und großen Spuk-Katastrophen...

Folge 2

"Wie Hui Buh seine Rasselkette bekam": Das Gespenst Hui Buh ist auf dem Heimweg zu Hexe Hedda Hex und Frederik der Fledermaus, als er glaubt, einen einäugigen Geist zu sehen. Dieser stellt sich jedoch schnell als der kleine Anton heraus. Anton hat ein Problem: Er will nicht aus Burgeck weg. Doch wenn es seinen Eltern nicht bald gelingt, ihr Bauernhof-Hotel zu renovieren, bleibt ihnen nur noch eine Alternative: Alles an den gierigen Herrn Münzsack zu verkaufen. Das will Hui Buh nicht zulassen und so denken sich Hedda Hex und er einen Plan aus, wie sie tatkräftig bei der Renovierung helfen können. Einen Plan voller Überraschungen und lustigen Wendungen...

"Die Halloween-Party": Es ist Halloween und Finnia ist traurig. Ihr großer Bruder David und sein Freund Leon haben sie geärgert. Wie gut, dass ihr ausgerechnet jetzt das Gespenst Hui Buh und die Hexe Hedda Hex begegnen. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Gespenst und Hexe gelingt es Finnia tatsächlich, sich vor ihrem Bruder und dessen Freund Respekt zu verschaffen. Und so steht einem lustigen Halloween nichts mehr im Weg. Obwohl... da ist ja noch die übellaunige Frau Sauermilch. Die glaubt tatsächlich nicht an Gespenster und Hexen!