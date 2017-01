Es gibt Neues von "Conni". © Karussell

Für Kinder ab 3 Jahren ist die ganze Welt und selbst der normale Alltag noch richtig spannend und manchmal auch ein großes Rätsel. Sie erleben viele Situationen zum ersten Mal ganz bewusst und fragen Erwachsenen dann Löcher in den Bauch.

In der Hörspielreihe "Meine Freundin Conni" geht es eben um diese Alltagserlebnisse, aber auch um die Lernziele und Herausforderungen, denen sich die Kinder täglich stellen müssen.

Viel Einfühlungsvermögen

Auf behutsame Weise und mit viel Einfühlungsvermögen erzählt die Conni-Autorin Liane Schneider kleine Geschichten aus dem täglichen Leben ihrer Kinderhelden, in denen sich Vorschulkids gut selbst wiederfinden können. Bei so mancher Hörspielgeschichte gelingt es den Autoren sogar, ihren kleinen Zuhörern Sorgen und Ängste zu nehmen. Denn auch Conni erlebt vieles zum ersten Mal. So können ihre kleinen Abenteuer dabei helfen, Kinder auf Situationen oder Umstellungen vorzubereiten und sie zusätzlich zu den Erklärungen der Erwachsenen zu begleiten und zu stärken. Obendrein sind die Geschichten kurz, amüsant und gehen immer gut aus. So eignen sie sich bestens als Gute-Nacht-Geschichte oder für Zug- und Autofahrten.

Universal Music Family Entertainment/Karussell hat kürzlich die neue Hörspiel-Doppelfolge "Conni geht einkaufen/Conni und der Läusealarm" herausgebracht.