Willi will wissen, wie das Salz in die Suppe kommt. © Karussell

Gut zehn Jahre stand der erfolgreiche Kinderreporter Willi Weitzel für die Sendung "Willi will's wissen" (BR) vor der Kamera und hat den Kids die Welt erklärt. In 180 abgedrehten Folgen hat er stellvertretend für sie allen möglichen Menschen und Fachleuten "Löcher in den Bauch gefragt".

Die Themen reichen von Naturwissenschaft, Industrie, Medizin, Raumfahrt, Sport, Umwelt, Verkehr, Schifffahrt bis hin zu Themen aus unserem täglichen Leben: Medien, Musik, Religion, ja sogar dem Tod. Willi ist buchstäblich der Türöffner für die Blicke hinter die Kulissen und dabei ist die Bandbreite seiner Reportagen nahezu grenzenlos.

Universal Music Family Entertainment/Karussell veröffentlicht nun zwei weitere Reportagen auf einer DVD aus der TV-Reihe "Willi will's wissen". Die Doppel-Reportage "Wie kommt das Salz in die Suppe? / Wie kommt der Zucker aus der Rübe?" widmet sich dem Abbau von Salz und der Zuckerherstellung. Es geht unter Tage. Dieses Mal in ein Salzbergwerk. Willi darf sogar bei einer Sprengung helfen und anschließend eine Saline besuchen. Er darf bei einer Zuckerrübenernte dabei sein und erfährt in der Zuckerfabrik, wie aus den dicken Knollen Zucker gewonnen wird. Eine Ernährungswissenschaftlerin zeigt Willi, wie viel Zucker in Süßigkeiten versteckt sind. Da staunt Willi nicht schlecht! Süßigkeiten sind eben nur in Maßen verträglich. Trotzdem besucht er noch einen Bonbonkocher, der in Handarbeit Bonbons herstellt. Gemeinsam kochen sie Waldmeisterbonbons. Die schmecken (leider) lecker!