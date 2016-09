Willi will wissen, wo Kumpel Schicht im Schacht haben. © Karussell

Gut zehn Jahre stand der erfolgreiche Kinderreporter Willi Weitzel für die Sendung "Willi will's wissen" (BR) vor der Kamera und hat den Kids die Welt erklärt. In 180 abgedrehten Folgen hat er stellvertretend für sie allen möglichen Menschen und Fachleuten "Löcher in den Bauch gefragt".

Die Themen reichen von Naturwissenschaft, Industrie, Medizin, Raumfahrt, Sport, Umwelt, Verkehr, Schifffahrt bis hin zu Themen aus unserem täglichen Leben: Medien, Musik, Religion, ja sogar dem Tod. Willi ist buchstäblich der Türöffner für die Blicke hinter die Kulissen und dabei ist die Bandbreite seiner Reportagen nahezu grenzenlos.

Universal Music Family Entertainment/Karussell veröffentlicht nun zwei weitere Reportagen auf einer DVD aus der TV-Reihe "Willi will's wissen". In der Doppel-Reportage geht es um das Thema Rohstoffe. In "Her mit der Kohle! / Wo haben Kumpel Schicht im Schacht?" dreht sich alles um den Abbau von Braunkohle und Steinkohle. Willi lernt den größten Schaufelbagger der Welt kennen und darf 900 m tief ins Erdreich fahren. Auch eine Kokerei darf er besuchen und lernt wie Kohle zum Brennstoff für die Eisengewinnung verarbeitet wird.

Mit dem Braunkohlegeschäft wird so viel "Kohle" gemacht, dass dafür sogar ganze Dörfer versetzt werden. Das ist für die Umgesiedelten ganz schön hart!

Aber auch die Renaturierung der Tagebauflächen und der Umweltschutz sind zentrale Aufgabenbereiche bei der Gewinnung des Rohstoffes.