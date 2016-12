Die FN verlosen drei CDs

"Bewegte Kinder im Sauseschritt" gibt es drei Mal zu gewinnen. © Sony

Für Kinder bedeutet regelmäßige Bewegung weit mehr als Spiel und Spaß, sie ist für ihre ganzheitliche Entwicklung notwendig. Deutschlands bekanntester Kinderliedermacher Detlev Jöcker will mit seinem neuen Album "Bewegte Kinder" die Fitness von Kids fördern.

Dazu gibt es auf der CD 14 neue Lern-, Spiel- und Spaßlieder mit über 100 verschiedenen Bewegungen zu Mitmachen, die spielerisch und nachhaltig den allgemeinen Wachstums- und Entwicklungsprozess von Kindern unterstützen. Das Album wurde mit einigen der besten deutschen Musiker komplett live im Studio eingespielt und erschien am 30. September bei Europa Family Music (Sony).

Dem vierfachen Vater, Detlev Jöcker, liegt der Wachstums- und Entwicklungsprozess von Kindern besonders am Herzen. Nach einer aktuellen Patienten-Analyse vom Marianowicz Medizin-Zentrum in Bogenhausen weist jedes zweite Kind in Deutschland gravierende Haltungsschäden aufgrund mangelnder Bewegung auf. Rund 15 Prozent aller Kinder sind übergewichtig, so die Klinik für Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg. Bei diesen aktuellen Gesundheitsergebnissen sollte es öfter mal heißen: runter vom Sofa, Augen weg von der Konsole und Detlev Jöckers neue CD "Bewegte Kinder" auflegen. Sein Album enthält 14 neue Spiel- und Bewegungslieder mit 100 verschiedenen Bewegungen zum Mitmachen und Lernen. Der Clou: Erstmals sind die Bewegungsanleitungen in alle Liedertexte integriert. Da muss niemand etwas nachlesen. Einfach zuhören, mitsingen und mitmachen. Ohne Umwege kommen die Kinder dann direkt in Bewegung.

Kinder können mit den Songs nicht nur aktiv werden, sondern auch gleichzeitig noch vieles lernen, zum Beispiel was Gegensätze sind, dass Tierbabys viel früher laufen können als Menschenbabys, oder was in den 12 Monaten des Jahres in der Natur so alles passiert. Es gibt auch Lieder, bei denen Kinder sich entspannen und zur Ruhe kommen, inklusive eines Elternsongs.