Stampft man fest auf diesen Boden, kann man es spüren: Er schwingt. Es geht um den Boden der Bühne im Boulez-Saal. Der Boulez-Saal (gesprochen: Bulehsahl) ist ein neuer Konzertsaal, der gerade in der Stadt Berlin gebaut wird.

Im Boulez-Saal befindet sich die Bühne für gewöhnlich in der Mitte. Die Sitzplätze können ringsherum um sie aufgebaut werden. So kann sich der Klang der Musik in alle Richtungen des Raums ausbreiten.

Der Bühnen-Boden ist aus weichem Holz gefertigt. Er gibt Widerständen nach. Dicke und dünnere Balken stützen den Boden. Ansonsten befindet sich eine große Schicht aus Luft unter ihm.

Dadurch macht der Bühnen-Boden genau das, was auch der Körper eines Klaviers oder einer Gitarre macht: Er verstärkt die Schwingungen der Töne in der Luft - und somit den guten Klang. Man könnte also sagen: Während die Musiker auf ihren Instrumenten spielen, stehen sie selbst auf einem weiteren großen Instrument.