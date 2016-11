Dem Dino ganz nah

Einmal Auge in Auge mit einem Saurier stehen - im Frankfurter Senckenberg-Museum wird dieser Wunsch wahr. Eine neue Ausstellung erweckt eines der Urtiere nun zum Leben.

Die Zeitreise dauert nur kurz, aber sie geht rund 150 Millionen Jahre zurück. Ganz langsam reckt der Langhalssaurier Diplodocus seinen beeindruckend langen Hals. Gemächlich setzt er seine kräftigen Beine in Bewegung, die den großen Körper tragen. Dann bewegen sich die Nüstern, der Saurier nimmt Witterung auf, nähert sich der Balustrade. Plötzlich ist er da, und der Besucher steht buchstäblich Auge in Auge mit dem Dinosaurier.

Brille auf und los geht's

Doch keine Sorge, bei Diplodocus handelt es sich um einen Pflanzenfresser, und obendrein ist der Saurier wie seine Artgenossen seit Millionen von Jahren ausgestorben.

Im Frankfurter Senckenberg-Naturmuseum wird der Saurier nun zu neuem Leben erweckt. Mit einer Brille, die, wenn man sie aufzieht, den Dino animiert darstellt. Möglich ist der Ausflug in die ferne Vergangenheit auch dank des Studenten Alexander Oster aus Mainz. Für seine Abschlussarbeit an der Universität wollte er eine dreidimensionale Dinosaurier-Simulation produzieren - und nahm vor rund einem Jahr Kontakt mit dem Museum auf. Museumsdirektor Bernd Herkner war sofort begeistert: "Mein Spezialgebiet ist die Bewegung ausgestorbener Tierarten - also hat das perfekt gepasst", sagt er. Schließlich sollten Körperbau und Bewegungen des Sauriers korrekt dargestellt werden. Mit dem Thema seiner Abschlussarbeit erfüllte sich Alexander Oster irgendwie auch einen Kindheitstraum: "Welches Kind ist schließlich nicht von Sauriern begeistert?", fragt er. Ab dem 16. Dezember können Besucher des Frankfurter Senckenberg-Museums dank Urzeit-Brille ebenfalls die Zeitreise antreten. Wer sie aufsetzt, sieht die Urtiere, wie sie sich bewegen. Die Simulation des Diplodocus soll nicht die letzte sein, verrät Museumschef Herkner. "Wir wollen, dass dann auch noch Flugsaurier ein paar Manöver durchführen." Das müssten dann aber andere sein als jener Flugsaurier, dessen Skelett im Sauriersaal in der Nachbarschaft des Original-Diplodocus angebracht ist, begründet Herkner. "Wenn wir da Saurier aus einer ganz anderen Zeit herumlaufen lassen, merken das die Kinder doch sofort." Der Sauriersaal des Museums ist der Beginn des Erlebnisses mit der Urzeit-Brille.

"Das wird nur ein Anfang sein", kündigt Herkner an. Schließlich wird das Museum derzeit umgebaut, die Ausstellungsfläche vergrößert. Da soll auch die Chance neuer Technologien stärker genutzt werden.

Bei aller Saurier-Action soll auf schlimme Gruselmomente allerdings verzichtet werden: "Wir sind schließlich ein Familienmuseum." dpa/ess