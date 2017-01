Hallo, Freunde! In den vergangenen Tagen war es bitterkalt. Aber nicht nur bei uns bibbern gerade alle vor Kälte. Auch in anderen Ländern ist es frostig.

Wer schon mal Urlaub auf einer Insel in Griechenland gemacht hat, denkt wahrscheinlich an Sonne und Strand. Im Moment liegen viele der Inseln aber unter einer Schneedecke. An Sommerwetter denkt dort gerade niemand!

Auch im Land Türkei gab es Schnee - richtig viel sogar. Fähren konnten zeitweise nicht mehr fahren. Viele Flugzeuge durften nicht abheben, weil die Menschen durch den ganzen Schnee kaum etwas sehen konnten. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika machten Schneestürme den Menschen zu schaffen.