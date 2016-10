Solche Geisterhäuser sind irre gruselig, trotzdem sind sie bei vielen Leuten beliebt. Schauspieler in gruseligen Kostümen warten in mehreren Räumen und erschrecken die Besucher. Auf Englisch heißen diese Häuser "Haunted Houses" (gesprochen: hontet hauses).

In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es mehr als 2000 solcher Attraktionen. Doch auch in Europa kommt diese besondere Art der Geisterbahn gut an. Spezial-Effekte wie Lichter und Windmaschinen sorgen für eine gruselige Umgebung - genau wie die Einrichtung.

Dabei muss es nicht zwangsläufig ein Haus sein. Es gibt auch Gruselshows in Wäldern, Einkaufszentren und Freizeitparks. In Deutschland sind solche Orte jedoch noch nicht so leicht zu finden. Es gibt zum Beispiel das Grusel-Labyrinth in Bottrop, einer Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Hier sorgen Schauspieler dafür, dass die Gäste einen Gruselfilm durchlaufen.