Immer wieder schallte es durch die große Halle: "One-hundred-and-eeeeeeeighty!", rief ein Sprecher jedes Mal. Das ist englisch und heißt einhundert und achtzig, also 180. In der Halle wurde in den letzten Wochen die Weltmeisterschaft im Darts ausgetragen. In dieser Sportart werfen die Sportler mit Pfeilen auf Zielscheiben, immer drei Pfeile nacheinander. Dann ist der Gegner dran.

Auf der Scheibe sind verschiedene Felder mit Zahlen zu sehen. Je nachdem, wo der Pfeil steckenbleibt, gibt es unterschiedlich viele Punkte. Die Zahl 180 steht für die höchste Ausbeute aus drei Würfen. Eines der kleineren Felder auf der Zielscheibe gibt nämlich 60 Punkte. Wirft ein Sportler seine drei Pfeile nacheinander genau in dieses Feld, kommt er dem Sieg 180 Punkte näher.

Am Montagabend standen sich zwei Darts-Profis im Finale gegenüber: Michael van Gerwen aus den Niederlanden und Gary Anderson aus Schottland. Es war ein beeindruckendes Endspiel. 42 Mal schafften die beiden 180 Punkte mit drei Pfeilen. So viele perfekte Würfe hatte es zuvor noch nie bei einem WM-Spiel gegeben. Den Titel holte sich am Ende Michael van Gerwen mit 6:3 Sätzen.