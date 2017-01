Feinstaub bringt Grünen Ärger

Die Messgeräte für Luftschadstoffe sind an der Stuttgarter Station Neckartor direkt an der sechsspurigen Einfallstraße positioniert.

Stuttgart. So hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr ist die Feinstaubbelastung derzeit an der extrem belasteten Messstelle Neckartor in Stuttgart. Das verschafft den Umweltschützern Rückenwind. "Notwendig sind sofortige Einfahrverbote für Autos mit Dieselmotoren", fordert Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Er wirft der grün geführten Landesregierung und dem Grünen-Oberbürgermeister Fritz Kuhn vor: "Sie haben die Orientierung verloren und lassen die Bürger im Stich."

Für Resch hat die Regierung "nur Interesse an der freien Fahrt für Dieselstinker". Dabei nehme sie sehenden Auges Erkrankungen ihrer Bürger in Kauf. Längst sei den Verantwortlichen klar, dass "gegen die hohen Belastungen bei Feinstaub und Stickoxid nur Fahrverbote helfen". Vor diesem Hintergrund nennt Resch es einen "Schildbürgerstreich, dass die Regierung auf Zeit spielt". Mehrfach habe das Land beim Verwaltungsgericht um Fristverlängerung für seine Stellungnahme zu der Klage der Umwelthilfe gebeten. Der Staat müsse "das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit" schützen und dürfe dieses Grundrecht nicht gegen wirtschaftliche Interessen der Autoindustrie abwägen.

Neue Spitzenwerte

Seit Tagen steigen die Schadstoffbelastungen der Luft landesweit und besonders am Hotspot am Stuttgarter Neckartor, weil es windstill ist und eine warme Luftschicht oben wie ein Deckel den Austausch der kalten Bodenluft verhindert. Am Montag wurde ein seit 2006 nicht mehr erreichter Spitzenwert von 188 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter Luft gemessen. Erlaubt sind nur 50 Mikrogramm.

Bei solchen Wetterlagen würde der Grenzwert am Neckartor sogar gerissen, wenn es ein umfassendes Fahrverbot gäbe. Nach den Berechnungen der Landesanstalt für Umweltmessungen Baden-Württemberg (LUBW) stammen an der berühmt-berüchtigten Kreuzung 51 Prozent des Feinstaubs aus dem Straßenverkehr. Aus dem Auspuff kommen allerdings nur sieben Prozentpunkte, 44 Prozent entstehen beim Bremsen und durch Aufwirbelung der Reifen.

Vor diesem Hintergrund kämpft der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß gegen Fahrverbote. "Ein generelles Fahrverbot würde in der Sache nicht viel bringen", meint der Wirtschaftsexperte, der vor einem Schaden für den Automobilstandort warnt. Selbst wenn nur noch Elektroautos fahren dürfen, gebe es weiterhin Feinstaub durch Bremsen und Reifenabrieb.

LUBW-Sprecherin Tatjana Erkert weist darauf hin, dass im Stuttgarter Talkessel trotzdem der Verkehr insgesamt den größten Anteil beim Feinstaub hat. Sie betont deshalb: "Man muss sich alle Quellen anschauen und an allen Stellschrauben drehen."

"Harte Keule" droht

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat damit bereits angefangen. Er will den Betrieb von sogenannten Komfortkaminen, die nicht für die Heizung notwendig sind, bei Feinstaubalarm verbieten. Bisher werden die Betreiber nur aufgefordert, diese Öfen freiwillig nicht zu nutzen. Inzwischen hat er aber der Heizungsbranche nachgegeben, die Ausnahmen für neue Anlagen mit geringerem Schadstoffausstoß durchsetzen konnte.

Resch ärgert sich, dass Hermann das Verbot erst gegen Ende der im April auslaufenden Feinstaubperiode erlassen will. Im Sommer würden solche Kamine ja ohnehin nicht angezündet. Die LUBW beziffert den Anteil der kleinen und mittleren Feuerungsanlagen an der Feinstaubbelastung am Neckartor auf 16 Prozent. Allerdings ist dabei unklar, welchen Anteil daran die unverzichtbaren Holzheizungen haben.

CDU-Mann Bareiß geht davon aus, dass Kuhn und Kretschmann nach der Phase mit Verzichtsappellen auf die "harte Keule" Fahrverbote setzen. In einem gerichtlichen Vergleich haben Stadt und Land Zwangsmaßnahmen zugesagt, falls im laufenden Jahr die Grenzwerte nicht eingehalten würden.

Schon nach dreieinhalb Wochen erscheint es ziemlich wahrscheinlich, dass dieser Fall Eintritt. An höchstens 35 Tagen dürfen danach die 50 Mikrogramm Feinstaub im Jahr überschritten werden. Durch die extreme Inversionswetterlage wurde die Latte in Stuttgart seit Jahresanfang schon an 13 Tagen gerissen.