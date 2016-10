FBI wusste offenbar seit Wochen von Mails

FBI-Chef James Comey muss sich gegen Kritik der Demokraten wehren. © dpa

Washington. Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl findet sich Hillary Clinton im offenen Krieg mit der Bundespolizei FBI. Direktor James Comey hatte dem Kongress am Freitag mitgeteilt, dass seine Behörde in den eigentlich abgeschlossenen E-Mail-Ermittlungen gegen die demokratische Kandidatin neue Nachrichten prüft. Am Montag wurde bekannt, dass das FBI offenbar schon seit Wochen von ihnen weiß. Clinton wütete gegen den "beispiellosen" und "Besorgnis erregenden" Schritt; sie forderte klare Informationen. Ihr konservativer Gegner Donald Trump stürzte sich mit Feuereifer auf den wiederbelebten Skandal.

Presseberichten zufolge wurden die E-Mails während einer Untersuchung von Geräten des ehemaligen Repräsentantenhausabgeordneten Anthony Weiner gefunden. Weiner wird beschuldigt, einer 15-Jährigen sexuell eindeutige Bilder geschickt zu haben. Er ist bislang noch mit Huma Abedin verheiratet, einer der engsten Vertrauten von Hillary Clinton. Unter anderem sollen Weiner und Abedin einen Laptop gemeinsam benutzt haben.

Am Freitag hatte FBI-Chef Comey den Kongress per Brief informiert, dass seine Behörde auf E-Mails gestoßen sei, "die zur Untersuchung zu passen scheinen", ob Clinton und ihre Mitarbeiter in ihrer Amtszeit als Außenministerin geheime Informationen falsch gehandhabt haben. Die Untersuchung war im Juli eigentlich abgeschlossen worden.

Viele Konservative hatten Comey heftig dafür kritisiert, dass er Clinton zwar als "extrem unvorsichtig beim Umgang mit sehr sensiblen, hoch geheimen Informationen" bezeichnet, aber kein Strafverfahren eröffnet hatte. Nun wird der Republikaner von den Demokraten gegeißelt. "Es ist ziemlich merkwürdig, so etwas mit so wenigen Informationen unmittelbar vor einer Wahl nach außen zu geben", erklärte Clinton.

Am Montag meldete die "Washington Post" unter Berufung auf eingeweihte Personen, FBI-Mitarbeiter hätten schon seit Anfang Oktober von den E-Mails gewusst, Comey aber erst am Donnerstag informiert. Was sie in dieser Zeit getan haben, ist unklar - zur Durchsicht des Materials wäre ein richterlicher Durchsuchungsbefehl nötig, und "Yahoo News" zufolge gab es bis zum Samstag noch keinen.

"Es ändert alles"

Comeys Brief an den Kongress belebt nun alte Zweifel, ist aber so dürr gehalten, dass Clinton sich kaum verteidigen kann. Die "Los Angeles Times" schrieb unter Berufung auf Polizeiquellen, keine der neu gefundenen Nachrichten sei von Clinton geschrieben oder an sie gerichtet gewesen. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf ähnliche Hintergrundgespräche, bislang sei weder klar, wie viele Nachrichten einen Bezug zu Abedins Arbeit haben noch ob sie geheime Informationen enthalten.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump jubelte bei einer Wahlveranstaltung in New Hampshire: "Vielleicht wird der Gerechtigkeit endlich Genüge getan!" Später fügte er hinzu: "Das ist die größte Geschichte seit Watergate. Es ändert alles."

Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Clinton in ihrer Amtszeit (2009-2013) E-Mails nicht über Regierungssysteme abgewickelt hatte, sondern über einen privaten Server bei sich zu Hause. Weil die Bundespolizei keine Anzeichen für kriminelle Absichten fand, verzichtete sie damals auf eine Strafanzeige. Der Fall bleibt für Clinton auch deshalb schwer beherrschbar, weil sie vor Übergabe des Servers rund 30 000 angeblich private Mails löschen ließ.