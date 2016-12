Fassungslos nach Feuer bei Lager-Party

Die Kalifornierin Stacy Neale zeigt ein Foto ihrer Freundin Donna Kellogg, die im Flammeninferno einer illegalen Party in Oakland ums Leben kam. © dpa

Oakland. Ein beißender Brandgeruch liegt in der Luft. Gelbe Absperrbänder und Gitterzäune versperren den Zugang zu dem völlig ausgebrannten "Ghost Ship". Die Polizei hat die Lagerhalle mit dem Spitznamen "Geisterschiff", die am Freitag für 36 Partygänger zur tödlichen Falle wurde, weiträumig abgeriegelt.

An einer Gitter-Barrikade, wo sich schon Fotos, Kerzen, Stofftiere und Blumen häufen, legt die Kalifornierin Stacy Neale gestern Nachmittag einen Strauß ab. Wenige Meter von hier entfernt kam ihre Freundin Donna Kellogg in dem Flammeninferno einer illegalen Party ums Leben. "We Love You Donna" steht in bunter Schrift auf einem Foto, an den Blumenstrauß geheftet. Es zeigt die 32-Jährige mit roten Locken und Jeans-Latzhose. "Sie war lebenslustig und liebte es, auf Tanzpartys zu gehen", erzählt Neale. "Es hätte auch mich treffen können. Es gibt viele solcher Räume, wo Leute feiern gehen, die vermutlich nicht sicher sind. Hoffentlich ändert diese Tragödie etwas."Kellogg zählt zu den 36 Opfern, die bis Montag aus dem völlig ausgebrannten Lagerhaus in Oakland geborgen wurden. Das jüngste ist 17 Jahre alt, die meisten um die 20 und 30, darunter auch drei Ausländer: aus Finnland, Guatemala und Korea. "Eimer für Eimer" tragen die Einsatzkräfte den verkohlten Schutt aus der Brandruine heraus. So beschreibt Feuerwehrchef Darren White vor Dutzenden Kamerateams die gefährliche Arbeit seiner Teams.

Vorsichtige Entwarnung

Liegen doch noch Leichen unter den verkohlten Trümmern? Das wollen die Ermittler noch nicht völlig ausschließen. Doch Sheriff Gregory Ahern glaubt nach dem dreitägigen Dauereinsatz seiner Teams an eine vorsichtige Entwarnung. "Wir hoffen, dass wir keine weiteren Leichen mehr finden", sagte er gestern der Deutschen Presse-Agentur. Sie müssten sich allerdings noch in zwei Bereiche vorarbeiten, die recht instabil sind. Dort befindet sich auch die Stelle, an der das Feuer vermutlich ausbrach, meint Ahern. Über die Ursache können die Ermittler noch nichts sagen. "Wir haben noch etliche Tage Arbeit vor uns", prophezeit der Sheriff. "Es ist entsetzlich, diesen Ort zu betreten." Für seine Leute sei dieser Einsatz "sehr traumatisch".

Jeden Tag werden mehr Horror-Szenarien bekannt. Von den Flammen umzingelt hätte einige Party-Besucher versucht, Fenster einzuschlagen, doch Metallgitter vor den Scheiben hätten die Flucht verhindert, sagte Sergeant Ray Kelly. Manche hätten auch noch SMS-Botschaften verschickt, dass sie sterben werden, und sich von Freunden und Verwandten mit Worten wie "I love you" verabschiedet. Für die Betreiber und Besitzer des Lagerhauses dürfte die Tragödie ein Nachspiel haben. Es könnte zu Anklagen wegen Totschlags oder Mordes kommen, sagte die Staatsanwältin Nancy O'Malley im Bezirk Alameda County auf einer Pressekonferenz. Es würden bereits zahlreiche Menschen befragt, Namen wollte sie aber keine nennen. Im ersten Stock des Lagerhauses hatten Künstler Ateliers eingerichtet. Rund ein Dutzend Menschen sollen in dem "Geisterschiff"- Kollektiv gewohnt haben.