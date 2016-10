In Wedel bei Hamburg hat sich eine Familientragödie ereignet. Foto: Bodo Marks

Wedel/Hamburg (dpa) - Nach dem Familiendrama an Hamburgs Stadtgrenze suchen die Ermittler weiterhin nach der Mutter der zwei toten Kinder.

Die Leichen des Geschwisterpaars und des Vaters waren am Sonntag an unterschiedlichen Orten gefunden worden. Die Ermittler gehen bei den Kindern nicht von einer «natürlichen Todesursache» aus, wie die Polizei mitteilte.

Eine Obduktion in der Hamburger Rechtsmedizin soll nun klären, wie das fünfjährige Mädchen und der zwei Jahre alte Junge zu Tode kamen. Sie waren im Wohnhaus der Familie im schleswig-holsteinischen Wedel von Angehörigen entdeckt worden.

Die Polizei Segeberg sprach von einer «Familientragödie». Von der Mutter fehlte bis zum Sonntagabend jede Spur. Inwiefern der Tod der Kinder mit dem des Vaters zusammenhängt, sei noch unklar, hieß es von den Ermittlern.

Im Stadtteil Rissen, der in Hamburgs Westen an Wedel grenzt, hatte der Vater am Sonntagmorgen Suizid begangen. Medienberichten zufolge soll der Mann erst seine Kinder und dann sich selbst getötet haben. Die Polizei machte bislang keine Angaben dazu, wie die Geschwister zu Tode kamen.

Die Spurensicherung war stundenlang auf dem Grundstück des Familien-Bungalows im Einsatz. Auch Spür- und Rettungshunde waren vor Ort.