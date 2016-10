Fall Peggy/NSU: Ermittler prüfen ungeklärte Straftaten neu

Ein Gedenkstein mit dem Porträt des Mädchens Peggy auf dem Friedhof in Nordhalben. Vor 15 Jahren verschwand in Oberfranken das Mädchen spurlos - nun sind DNA-Spuren von NSU-Terrorist Böhnhardt an ihren sterblichen Überresten gefunden worden. Foto: David Ebener/dpa

Feuerwehrleute und Polizisten 2011 in Eisenach vor dem Wohnwagen, in dem die Leichen der zwei NSU-Mitglieder entdeckt wurden. Foto: Carolin Lemuth

Forstweg in das Waldstück nahe Rodacherbrunn in dem im Juli diesen Jahres Skelettteile der vermissten Peggy gefunden worden waren. Nun wurde in der Nähe auch eine DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt sichergestellt. Foto: Nicolas Armer

Bayreuth (dpa) - Nach dem spektakulären Fund von DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Schülerin Peggy stehen die Ermittler vor einer Vielzahl ungelöster Rätsel. Ungeklärte Straftaten sollen neu aufgerollt werden.

Anwälte von Angehörigen der NSU-Opfer im Münchner NSU-Prozess um die rechtsextreme Mordserie und Mitglieder diverser Untersuchungsausschüsse kündigten Fragen oder Beweisanträge an. Geklärt werden muss auch, ob möglicherweise eine Verunreinigung den brisanten DNA-Treffer ausgelöst haben könnte.

«Dass jetzt der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Terroristen auch noch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte, ist unfassbar», sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Peggys Mutter zeigte sich «tief erschüttert» über den brisanten Fund. «Meine Mandantin benötigt Zeit, diese neuen Entwicklungen zu verarbeiten», teilte ihre Anwältin Ramona Hoyer mit.

Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Clemens Binninger (CDU), forderte eine «Generalrevision» der DNA-Spuren im NSU-Komplex. «Der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt müssen sich noch mal den vielen anonymen Spuren an den NSU-Tatorten widmen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigte an, die Akten zu einem ungeklärten Kindsmord aus den 1990er Jahren komplett neu überprüfen lassen zu wollen. Damals seien «Herr Böhnhardt und sein Name schon einmal im Visier» gewesen, sagte der Linken-Politiker in Berlin. «Das müssen wir alles viel, viel gründlicher betrachten.»

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass am Fundort der Skelettteile des 2001 verschollenen Mädchens aus Oberfranken Genmaterial von Böhnhardt entdeckt worden war. Dieses habe sich an einem Gegenstand befunden. Details zu dem Spurenträger - laut «Spiegel Online» handelt es sich um ein Stück Stoffdecke - wollten die Ermittler nicht mitteilen.

Der Spurenträger sei im Juli «in direktem Zusammenhang» mit der Entdeckung der Skeletteile aufgefunden worden, berichtete der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel in Bayreuth. Der brisante DNA-Treffer sei aber erst im Laufe dieser Woche bekannt geworden, teilte Polizeisprecher Jürgen Stadter mit. Die Ermittler rechnen nun mit langwierigen Ermittlungen.

Die Rechtsmedizin der Universität Jena schloss eine zufällige Übertragung der DNA Böhnhardts auf die sterblichen Überreste Peggys am eigenen Institut aus. Im Juli seien ausschließlich Skelettreste des Mädchens untersucht worden, die Spurensicherung am Fundort in einem Waldstück in Thüringen und die Untersuchung der dort gefundenen Spuren seien dagegen nicht von der Jenaer Rechtsmedizin durchgeführt worden. «Insofern ist eine etwaige zufällige Übertragung von DNA zwischen beiden Fällen durch das Institut ausgeschlossen.»

Auch das Bundeskriminalamt (BKA) sieht derzeit keine Hinweise auf eine Verunreinigung oder Verwechslung. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei eine DNA-Spur von Böhnhardt gesichert worden, sagte BKA-Präsident Holger Münch in Wiesbaden. Nach Angaben der für den Fall Peggy zuständigen Staatsanwaltschaft Bayreuth muss aber weiter geprüft werden, ob der DNA-Treffer möglicherweise durch eine Verunreinigung ausgelöst wurde.