Fahrrad-Tour durch 200 bewegte Jahre

Genial, bahnbrechend, zukunftsweisend - die Erfindung des Mannheimer Ingenieurs Karl Drais, der am 12. Juni 1817 mit dem Urfahrrad aus der Quadratestadt hinaus zum Relaishaus auf der Schwetzinger Chaussee (im heutigen Mannheimer Stadtteil Rheinau) und wieder zurück fuhr, brachte einiges ins Rollen. Im Mannheimer Technoseum steht das Fahrrad ab Freitag, 11. November, im Mittelpunkt des Interesses: "Zwei Räder - 200 Jahre" heißt die große Landesausstellung, die bis Sonntag, 25. Juni 2017, die technische und soziale Entwicklungsgeschichte des Fahrrades und der Menschen, die es herstellen und damit fahren, beleuchtet.

Kurator Thomas Kosche und sein Team sind in der Konzeption der Schau weit über das reine Erinnern an ein historisches Datum hinaus gegangen. Exklusives Sportgerät, nützliches Massenprodukt, Lifestyle-Zubehör, urbanes Verkehrsmittel der Zukunft - mit Drais' historischer Erstfahrt kamen zwei grundlegende Prinzipien erstmals in den Blick: Drais setzte den Gedanken der individuellen Mobilität für jedermann in einem Fahrzeug um, und er realisierte mit seiner Laufmaschine tatsächlich das lenkbare - und damit überhaupt benutzbare - Zweirad als technische Grundkonstruktion, die bis heute praktisch unverändert angewendet wird.

Erfinder ohne Absatzmarkt

Deswegen wirkt die Drais'sche Konstruktion aus dem Jahre 1817 für heutige Augen überraschend modern: Der aus Holz, Leder und Metallteilen hergestellte Zweirad-Leichtbau wog 24,5 Kilo - kaum mehr als ein ganz gewöhnliches Gegenwartsfahrrad. Die Ausstellung widmet sich der technischen Entwicklung vom einzeln angefertigten Handwerksartikel zum industriellen Massenprodukt, dem sozialen Wandel der Fahrrad-Nutzerschaft sowie dem Image und der Bedeutung des Fahrrades und schließlich der verkehrs- und gesellschaftspolitischen Stellung des Fahrrades als Verkehrsmittel heute und in Zukunft.

Zu Drais' Lebzeiten gab es nur einen kurzen Boom: Überall dort, wo die reichen Dandys mit ihren Laufmaschinen auftauchten, ließen strenge Reglementierungen und Fahrverbote nicht lange auf sich warten. Ein Konflikt, der bis heute nicht gelöst ist: Radfahrer und Fußgänger stören sich einerseits, Radfahrer und Fuhrwerke (heute der Autoverkehr) andererseits. Doch außerhalb der vermögenden Oberschichten interessierte sich kaum jemand für die Draisine oder das "Dandy Horse": Denn nach rund zwei Jahrzehnten wechselnder Kriege hatten die Menschen überall in Europa mit den Folgen der napoleonischen Ära und einer Klimakrise infolge des Tombora-Vulkanausbruchs von 1815 zu kämpfen.

Extreme Wetterverhältnisse, Missernten in Europa und Nordamerika waren eine Folge, Teuerung eine andere. Auch die Kosten für den Unterhalt von Pferden schossen in die Höhe. Das Szenario erinnert an Ölkrise und Feinstaub-Fahrverbote, mit dem Urfahrrad als Alternative.

Drais, das zeigt Ausstellungsmacher Kosche auf, kommt trotzdem zu früh und wahrscheinlich im falschen Land: Baden hinkte damals technisch und wirtschaftlich weit hinter England und den Nachbarn in Frankreich und der Schweiz hinterher. "Drais war ein Erfinder mit Ideen, für die es kaum einen Markt gab." Verkaufsprospekt, Lizenzsystem, Rabattangebote - all das fand damals keine Resonanz. Rund vier Jahrzehnte lang war der Entwicklungsfaden gerissen, bis Pierre Michaux (1813-1883) in Paris das Tretkurbelveloziped vorstellte: mit Pedalen am Vorderrad war auch dieses Vehikel immer noch eine schwerfällige Angelegenheit.

Alternative Schrauber-Werkstatt

Aber seither verläuft die technische Entwicklung ohne Unterbrechungen. Von zahlreichen kleinen Fahrradfabriken und -werkstätten zur Massenproduktion und in gewissem Sinne wieder zurück zu kleinen Manufakturen und Schrauber-Werkstätten wie Basement Bikes aus dem Mannheimer Jungbusch führt die Ausstellung durch die Geschichte der Fahrradherstellung. Die alternative Hinterhofwerkstatt ist als Projektpartner an der Ausstellung beteiligt und vermittelt im Rahmenprogramm Grundkenntnisse in Reparatur und Wartung.

Dass sich die Nutzerschaft des Fahrrads im Laufe der 200 Jahre ständig änderte, ist einer der spannendsten Aspekte der Schau: Zunächst die jungen Adligen, dann die "Hipster des 19. Jahrhunderts" (Kosche), junge, wohlhabende Herren, die vornehme Fahrradclubs gründeten und Rennen veranstalteten. Im Zuge der Emanzipationsbewegung stiegen dann die Frauen in den Sattel, das Damenrad kommt in Mode.

Das Fahrrad wurde das Massenverkehrsmittel in der Zwischenkriegszeit, in den Mangeljahren war es oft die einzige Transportmöglichkeit. Ab 1960 wurde es in der schnell zunehmenden Motorisierung zum Vehikel für Kinder und Hausfrauen. Das Klapprad als Autozubehör ist Ausdruck dieser Entwicklung.

Gleichzeitig kam aber aus den USA eine neue Fahrrad-Begeisterung: Bonanza-Rad und Mountain-Bike waren nur die Vorboten. 200 Jahre nach der Drais'schen Erstfahrt liegt das Fahrrad heute voll im Trend. Als Lifestyle-Fahrzeug, Sportgerät, Dekorationsgegenstand im hippen Wohnzimmer und vor allem anderen als das urbane Allzweckfahrzeug, von dem sich die Stadtplaner die Lösung der Verkehrsprobleme von morgen erhoffen. Technoseums-Direktor Hartwig Lüdtke und Mannheims Bürgermeister Lothar Quast unterstrichen diesen Aspekt der Ausstellung, die insgesamt rund eine Million Euro kostete.