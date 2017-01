Meine Erwartung an Präsident Trump ist, dass er sich für offenen und fairen Handel einsetzt. Er steht als Präsident vor der Aufgabe, die gespaltene amerikanische Gesellschaft zu vereinen und das Land mit einer weltoffenen Perspektive zu stärken. Die USA brauchen ein umsetzbares und zukunftsfähiges Wirtschaftsprogramm, das Investitionen in Bildung, Ausbildung und Infrastruktur fördert. Neben der Konzentration auf die innenpolitischen Aufgaben sollte Präsident Trump sich jedoch auch den transatlantischen Partnern zuwenden und auf Zusammenarbeit setzen. Auch in Zukunft wird American Chamber of Commerce in Germany einen offenen und konstruktiven Dialog führen und in unseren Gesprächen in Washington den Wert der transatlantischen Beziehungen hervorheben.

Freier Handel schafft Arbeitsplätze und stärkt die Wirtschaft - auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir sollten unsere Stärken bündeln und gemeinsam für freien und fairen Handel einstehen, auf dem der Wohlstand unserer Gesellschaften fußt. Auch die Chancen der Digitalisierung und Innovationsförderung müssen wir gemeinsam nutzen, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaften zu stärken, und uns nicht voneinander abschotten.