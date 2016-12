Eva Lohse darf nichts sagen, Ludwigshafener gelassen

Die Pressekonferenz der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse ist im Rekordtempo beendet. Auf den Weihnachtsmärkten machen sich die Menschen Gedanken über den Anschlag, dem Ludwigshafen entgangen ist.

Bei der dritten Nachfrage wird Eva Lohse ungehalten und deutlich. "Nein!" Sie sage nichts zu den Ermittlungen gegen den Zwölfjährigen, der auf einem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt versucht haben soll, eine Bombe zu zünden. Dabei hatte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin noch am Freitagvormittag zu einer Pressekonferenz eingeladen, um genau darüber zu sprechen. Gut ein halbes Dutzend Kamerateams und noch mehr Radio- und Printjournalisten waren gegen 15.30 Uhrgekommen. Um von Lohse zu hören, dass sie doch nichts sagen werde.

Eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Pressekonferenz habe sie vom Auskunftsvorbehalt des Generalbundesanwalts erfahren, zu spät für eine Absage der Veranstaltung. "Deshalb kann ich Ihnen heute keine Auskunft geben und keine Fragen beantworten - ich habe mich einfach daran zu halten."

Fünf Minuten Pressekonferenz

Ermittelt der Generalbundesanwalt, dann ist er auch der Einzige, der sich zu dem Verfahren äußert. Alle anderen Behörden haben zu schweigen. Lohse bestätigt nur, dass der Junge an einem sicheren Ort sei und von ihm keine Gefahr ausgehe. Alle arbeiteten an einer Lösung, die langfristig trage. Das Land Rheinland-Pfalz werde das städtische Jugendamt nicht alleine lassen. Nach nicht einmal fünf Minuten war die Pressekonferenz vorbei. Lohse sagt noch, dass die Sicherheit in Ludwigshafen gewährleistet sei, "so wie sie immer gewährleistet ist".

Von Verunsicherung ist auf den Ludwigshafener Weihnachtsmärkten am Freitag denn auch nichts zu spüren. Eine Mischung aus Trotz und Gelassenheit herrscht dort um die Mittagszeit. Es ist allerdings auch nicht weniger los als sonst. Die Nachricht, dass ein Zwölfjähriger einen Anschlag auf den Markt geplant haben soll, kennen die meisten. "Von so etwas lassen wir uns nicht einschüchtern", sagt ein junger Mann mit einem Bratwurstbrötchen in der Hand. Sonst könnte man künftig weder auf Weihnachtsmärkte noch auf andere Veranstaltungen gehen. Mit seiner Frau kommt er gerade vom Weihnachtsmarkt. Sie, ebenfalls ein Bratwurstbrötchen in der Hand, schiebt den Kinderwagen mit dem sechs Wochen alten Sohn. Gerade als ein Polizeiauto vorbeifährt, meint der Mann, zuletzt eine verstärkte Polizeipräsenz in der Stadt wahrgenommen zu haben. "Die Bratwurst schmeckt trotzdem", sagt er.

Gleich am ersten Stand des Weihnachtsmarktes, gegenüber der Straßenbahn- und Bushaltestelle Berliner Platz, haben sich drei Mitarbeiter eines Unternehmens in der Nähe mit einem ehemaligen Kollegen auf einen Glühwein getroffen. "Im ersten Moment war es ein Schock", sagt der Rentner über die Nachricht. Doch dann wird er schnell sachlich. "Die Gefahr ist überall, wenn man das alles ernst nimmt, darf man nirgendwo mehr hingehen." Zustimmendes Nicken seiner ehemaligen Kollegen.

Am Glühweinstand von Marcus Endlich, ehemaliger Vorsitzender des Ludwigshafener Schaustellerverbands, ist gut Betrieb. "Nein, es ist nicht weniger los, wir haben sowieso viele Stammgäste", so Endlich. Es werde zwar abzuwarten bleiben, wie sich der Besuch am Wochenende entwickle, wenn die Nachricht über den möglichen Attentatsversuch überall bekannt sei. Im vergangenen Jahr seien die Folgen der Anschläge von Paris auch in Ludwigshafen zu spüren gewesen. Deutlich weniger Besucher seien in den Tagen darauf auf den Weihnachtsmarkt in die Pfalz gekommen.

Fünf Schüler der Berufsbildenden Schule stehen am Stand nebenan. Sie haben sich nach Schulschluss auf einen Glühwein getroffen. "Man macht sich schon seine Gedanken, wenn ein Kind so etwas geplant haben soll", sagt einer der Teenager. Das Kind müsse von jemandem stark beeinflusst worden sein, ergänzt sein Nachbar. Auch sie wollen weiterhin auf den Weihnachtsmarkt kommen, "immer wenn wir lange Schule haben".

"So nah war es noch nie"

Ortswechsel: Weihnachtsmarkt an der Rhein-Galerie. Als erstes fällt auf, dass auch hier die Kinderkarussells stillstehen oder schwach besucht sind. Auf dem Berliner Platz sind zwei Frauen, die nur Englisch sprechen, die einzigen, die ihre Kinder ins Feuerwehrauto setzen. Nein, von dem versuchten Anschlag haben sie noch nichts gehört. Im ersten Moment sind sie erschrocken, doch als sie erfahren, dass ein Verdächtiger in einer Art Haft ist, winken sie wieder ihren Kindern zu.

Der Weihnachtsmarkt vor der Rhein-Galerie ist ebenfalls gut besucht. Im Unterschied zum Berliner Platz, wo deutsche Weihnachtslieder aus den Boxen zu hören sind, läuft hier vorwiegend Popmusik, manche Besucher wippen beschwingt. Eine Frau aus Mannheim, sie kommt gerade vom Friseur aus Ludwigshafen, lässt sich einen Crêpe mit Nutella schmecken. "Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen", sagt sie. Und ein junger Mann mit einem Glühwein in der Hand sagt: "Ich pendele jeden Tag von Kaiserslautern nach Ludwigshafen. Es kann überall passieren - so nah war es aber bisher noch nie."