Esa-Chef: „Wichtiger Schritt für Europa“

Eine Esa-Illustration zeigt "Schiaparelli"-nach der Landung auf dem Mars. © dpa

Moskau/Darmstadt. Mit Spannung haben die Raumfahrtbehörden von Europa und Russland gestern Abend auf Signale vom Mars gewartet. Der Funkkontakt sollte darüber Auskunft geben, ob die Partneragenturen Esa und Roskomos erstmals eine gemeinsame Sonde auf dem Roten Planeten landen konnten. Die Flugleitzentrale hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass eine präzise Vorhersage der Uhrzeiten für eine Lande-Bestätigung aus technischen Gründen nicht möglich sei.

Das Testlandemodul "Schiaparelli" sollte gegen 16.45 Uhr MESZ mit einem Tempo von sechs Kilometer pro Sekunde in die Marsatmosphäre eintreten. Dies entspricht etwa der achtfachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Mit einem Fallschirm sollte die Sonde dann auf 250 Meter pro Sekunde abgebremst werden.

Bremsmanöver erfolgreich

Nach einem kurzen Einsatz ihrer Triebwerke sollte die 600 Kilogramm schwere Raumsonde dann im freien Fall die Oberfläche erreichen. Eine "verformbare Struktur, die der Knautschzone eines Autos ähnelt" fängt dann die Wucht des Aufpralls auf, lautete der Plan der Esa.

Kurz vor der geplanten Landung von "Schiaparelli" hat ein europäisch-russischer Forschungssatellit ein wichtiges Bremsmanöver auf seinem Weg zum Roten Planeten eingeleitet. Die Triebwerke des "Trace Gas Orbiters" (TGO) zündeten planmäßig, wie die Esa mitteilte. Erst am vergangenen Sonntag waren das Modul und der Satellit getrennt worden. TGO war am 14. März zusammen mit "Schiaparelli" als Teil des ExoMars-Projekts vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Mit dem Projekt wollen Europa und Russland gemeinsam nach Hinweisen auf Leben auf dem Wüstenplaneten suchen.

Esa-Chef Jan Wörner bezeichnete die Landung als echten Test für die europäische Raumfahrt. "Das ist für Europa ein ganz wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass wir diese Technologie im Griff haben", sagte Wörner in Darmstadt kurz vor dem geplanten Auftreffen der Sonde auf dem Mars. Erste Signale eines Radioteleskops in Indien hätten gezeigt, dass die Raumsonde auf einem guten Weg sei.

Roboter als nächster Schritt

Die Sonde "Schiaparelli" soll bei einem Erfolg den weiteren Fortgang der Mission "ExoMars" vorantreiben. Im nächsten Schritt soll 2020 ein Roboter zum Mars geschickt werden, der dort nach Spuren von Leben sucht. "Wenn es in unserem Sonnensystem noch auf einem anderen Planeten Leben gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür auf dem Mars am höchsten", sagte Wörner. Die Finanzierung des zweiten Teils der Mission sei aber noch nicht ganz gesichert. dpa