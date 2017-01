„Es ist abwegig, das Mahnmal als Schandfleck zu bezeichnen“

Der AfD-Politiker Björn Höcke hat ein Problem damit, wie die Deutschen auf ihre Vergangenheit blicken. Er nennt das eine "dämliche Bewältigungspolitik" - und löst damit vielfach Entsetzen aus.

Selbst innerhalb der AfD zählt Björn Höcke (kleines Bild) zum rechten Rand. Der beurlaubte Geschichtslehrer lässt sich mit gezielten Provokationen von seinen Anhängern feiern. Der Mann, der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Zwangsjacke aus dem Kanzleramt abführen lassen wollte, sicherte sich durch bewusste Provokationen breite Aufmerksamkeit. Seit Herbst 2014 sitzt der 44-Jährige im Thüringer Landtag. Als 2015 Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, tauchte sein Name nicht mehr nur in den regionalen Zeitungen auf. Mit dem Flüchtlingsthema ist die AfD stark geworden - und mit ihr Björn Höcke.

Bei seinem umstrittenen Auftritt am Dienstagabend vor der AfD-Jugend in Dresden begrüßten ihn Anhänger lautstark mit dem Sprechchor "Ehre für Höcke". Höcke nutzte die Bühne, um das Holocaust-Gedenken der Deutschen zu kritisieren. Er forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". Die "dämliche Bewältigungspolitik" lähme die Gesellschaft. Offenbar auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin bezogen sagte Höcke: "Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Höckes Rede sorgte für parteiübergreifende Empörung und brachte ihm die Kritik weiterer gesellschaftlicher Akteure ein: Der Zentralrat der Juden in Deutschland bezeichnete die Äußerungen als "völlig inakzeptabel". Höcke trete das Andenken an die sechs Millionen Juden, die in der NS-Zeit ermordet wurden, mit Füßen.

Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, die Fraktionschefs der Linkspartei, kündigten in einer Mitteilung an, Strafanzeige wegen Volksverhetzung zu erstatten. Ihr Parteikollege Diether Dehm hat nach eigenen Angaben bereits Strafanzeige gestellt. Auch Jürgen Kasek, Vorstandssprecher der Grünen in Sachsen und Rechtsanwalt, prüft derzeit, Strafanzeige gegen Höcke zu erstatten: "Ich sehe den Anfangsverdacht der Volksverhetzung auf jeden Fall gegeben." Da der Eindruck der Gesamtrede letztlich entscheidend sei, müsse diese noch genauer analysiert werden. "Höcke hat gegen Minderheiten und Opfer des Zweiten Weltkriegs gehetzt - und das im Stile der Nationalsozialisten." Besonders Höckes Ausspruch über das Mahnmal, das an die Judenverfolgung erinnert, komme einer Holocaust-Leugnung nahe.

Nach harscher öffentlicher Kritik an seinen Äußerungen ruderte Höcke zurück: Er habe den Holocaust als "Schande für unser Volk" bezeichnet, behauptete er später.

Justiz tut sich mit Strafen schwer

Das Bundesinnenministerium lässt offen, ob der Höcke-Flügel und die Jugendorganisation der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollen. Der Parlamentarische Staatssekretär Ole Schröder (CDU) verwies gestern bei der Regierungsbefragung im Bundestag darauf, dass die Entscheidung darüber bei den einzelnen Sicherheitsbehörden liege. Ob auf Landesebene in Thüringen und Sachsen erfolgreich gegen Höcke vorgegangen werden kann, bezweifelt Kasek. Denn er hat Zweifel an der Unabhängigkeit der sächsischen Justiz. Jens Maier, Direktkandidat der AfD im Bundestagswahlkreis Dresden I, ist zugleich Richter am Landgericht Dresden. Am Dienstagabend war er einer von Höckes Vorrednern. "Zum Thema Aufarbeitung hat er gesagt: 'Ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für endgültig beendet.' Und der soll ein unabhängiger Richter sein?", fragt sich Kasek.

Zudem bereitet es Kasek große Sorgen, dass Höcke als Geschichtslehrer arbeitet, auch wenn er derzeit beurlaubt ist. In Höckes Klassenzimmer hing stets eine Deutschlandfahne. "Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Person auf Schüler losgelassen wird, da wird mir himmelangst und bange."