„Es gibt keinen rechten Flügel“

Noch immer ein Querdenker in der CDU: Heiner Geißler. © dpa

Mannheim. CDU-Politiker Heiner Geißler attackiert im Telefoninterview mit dieser Zeitung vor dem Parteitag die Rechtskonservativen und wirbt für ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl 2017.

Herr Geißler, Sie haben als aktiver Politiker die Glanzzeiten der CDU erlebt. Erleben Sie jetzt ihren Niedergang?

Heiner Geißler: Ich fürchte überhaupt nicht um das Erbe meiner Partei. Daran können auch einige Rechtskonservative nichts ändern.

Was nervt Sie am rechten Parteiflügel?

Geißler: Es gibt keinen Flügel. Es gibt einige sogenannte rechtskonservative Arbeitskreise. Die glauben tatsächlich, die CDU-Führung hätte den Markenkern der Partei aufgegeben und nennen als Beispiele Atomausstieg, Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht, Kitaplätze und die Flüchtlingspolitik. Dies ist natürlich absoluter Unsinn. Das sind Leute, die die CDU zu einer englischen Torypartei machen wollen und dann, wenn wie jetzt wieder ein Parteitag vor der Tür steht, besonders laut werden.

Wen meinen Sie denn da konkret? Etwa den Parlamentarischen Finanz-Staatssekretär Jens Spahn?

Geißler: Jens Spahn wird jetzt in der Tat von der Presse, nicht ohne eigenes Dazutun, als Kritiker der Bundeskanzlerin nach vorne geschoben, lange Zeit war das Wolfgang Bosbach. Aber substanziell haben sie nichts vorzutragen und schlagen kleine Änderungen im Asylrecht vor, aber das sind ja keine politischen Alternativen zum Kurs, den die Partei auch in der Flüchtlingspolitik eingeschlagen hat.

Angela Merkel ist das Aushängeschild der CDU. Kann sie beim Parteitag am Dienstag in Essen mit Jubelrufen rechnen?

Geißler: Das ist keine Jubelveranstaltung. Es geht darum, dass sie ein gutes Ergebnis bei ihrer Wiederwahl als Parteivorsitzende erzielen wird. Und daran kann kein Zweifel bestehen. Die Delegierten sind ja keine Dummköpfe.

Merkels Auftritt wirkte auf einige politische Beobachter eher lustlos, manche haben ihr vorgeworfen, sie hätte keine Ideen.

Geißler: Da muss ich die Frage stellen, wo leben denn die Leute? Wir sind wirtschaftlich eines der erfolgreichsten Länder. Und Angela Merkel ist ja nicht umsonst für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Diese Frau hat mit ihrer Flüchtlingspolitik uns Deutschen in der ganzen Welt ein menschliches Gesicht gegeben.

Und dieses Deutschland überlegt gerade, Afghanen zurück in den Krieg zu schicken. Die Bundesregierung will angeblich bereits nächste Woche die ersten Flüchtlinge abschieben. Die CDU-Führung, also auch Angela Merkel, hält dies für vertretbar. Wie passt denn das zu Ihren Lobeshymnen auf die Kanzlerin?

Geißler: Ich stimme keine Hymnen an und kritisiere das ausdrücklich. Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan kommen für mich nicht infrage. Das ist eine echte Schnapsidee. Afghanistan ist nicht sicher, dort herrscht noch immer Bürgerkrieg und Terror.

Irgendwie hat sich doch auch die Kanzlerin von der Willkommenskultur längst verabschiedet.

Geißler: Das können Sie so pauschal nicht behaupten. Sie muss sich auch an die Gesetze halten. Und die besagen, dass es für Menschen, die politisch verfolgt werden oder vor dem Bürgerkrieg fliehen, keine Obergrenze geben kann. Das muss die CSU endlich kapieren. Und dann gibt es Menschen, die eben aus wirtschaftlichen Gründen fliehen. Für sie brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, in dem - wie in Kanada - die Kriterien für die Einwanderung festgelegt werden.

Deutschland ist ein reiches Land, aber viele fühlen sich abgehängt.

Geißler: Abgehängt, das ist so ein Wort. Wir sind hier nicht in den USA, wo Millionen nicht einmal eine Krankenversicherung haben. Aber es stimmt schon, dass es auch in Deutschland sechs bis sieben Millionen Bürger gibt, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und die können von ihrem Lohn nicht existieren. Deshalb reden wir ja jetzt von der Altersarmut. Die droht nicht, weil das Rentensystem schlecht ist, sondern weil viele einfach zu wenig verdienen und deshalb nur niedrige Beiträge bezahlen können. Das ist die Folge der Agenda 2010.