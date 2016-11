Es geht um „vier volle Jahre“

Berlin/Mannheim. Das ist die Routine einer Frau, die schon elf Jahre im Amt ist und es nach der Bundestagswahl 2017 noch einmal vier weitere Jahre sein will. Angela Merkel sagt am Abend vor der Presse, es seien Zeiten, in denen die Menschen wenig Verständnis hätten, "wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale werfen würde, um meinen Dienst für Deutschland zu tun." Merkel, die Pflichtbewusste. Sachlich, etwas pathetisch, aber frei von Emotionen.

Sie will es noch mal wissen. Einen Merkel-Satz im Trapattoni-Stil - "ich habe fertig" - hat ernsthaft keiner erwartet. Eingetreten ist, womit stattdessen alle gerechnet haben im Konrad-Adenauer-Haus bei der Vorstandsklausur der CDU. Die Chefin will beim Parteitag Anfang Dezember in Essen als Vorsitzende wieder gewählt werden und als Kanzlerkandidatin ins Rennen gehen. Beides lasse sich nicht trennen, so Merkel.

Es gibt aber offenkundig in der Union auch keine Alternative zu der 62-Jährigen, zumindest hat sich in den letzten Monaten keiner mehr als eine solche präsentiert. Kurz vor den Sitzungen der Parteiführung witzelt also einer hinter vorgehaltener Hand, wie die Sache ablaufen werde: Man erhebe sich nach Merkels Erklärung, klatsche kräftig und freue sich. Tatsächlich gibt es im Vorstand "tosenden Applaus", berichten Teilnehmer, während im Präsidium Merkels Ankündigung mit lautem Klopfen auf den Tisch goutiert wird. So macht man das.

Merkel fühlt sich gut vorbereitet

Hat die Kanzlerin tatsächlich zunächst eine andere Lebensplanung gehabt? War es vielleicht US-Präsident Obama und seine Lobeshymne auf sie, die ihr den letzten Stoß gab? Es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Merkel sagt nur: "Bei mir ist das so: Ich brauche lange, und die Entscheidungen fallen spät. Dann stehe ich auch dazu." Und es gehe ihr um "vier volle Jahre".

Man werde es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben. "Von rechts und einer starken polarisierten Gesellschaft", und von links durch Rot-Rot-Grün. Sie wolle dennoch wie Demokraten streiten, und "nicht hassen oder andere herabsetzen." Merkel fühlt sich von vielen herausgefordert, das ist unüberhörbar. Doch für welche Inhalte will sie im Wahlkampf stehen? Sie muss bei ihrer Pressekonferenz danach gefragt werden: "Ich weiß genau, was wir weiter machen müssen", betont Merkel. Rente und Arbeitsplätze sichern, Digitalisierung vorantreiben, "die richtigen Leitplanken einziehen", erklärt sie. Sie fühle sich gut vorbereitet und habe "viele Ideen". Doch ob das allein schon ein erfolgreicher Plan ist, um zum vierten Mal ins Kanzleramt einzuziehen, bleibt fraglich. Innenpolitisch ist die Regierungschefin angeschlagen, die Union ist in einem schlechten Zustand - nur noch vier Ministerpräsidenten stellt die CDU.

Merkel hat zwar in den Umfragen einen Bonus (nach einer Emnid-Umfrage wünschen sich 55 Prozent der Bürger eine weitere Amtszeit Merkels), aber der überträgt sich nicht automatisch auf die CDU. Und rechts von der Union ist die AfD entstanden. Die Ausgangslage ist schlecht, aber, so heißt es, "immer noch besser als bei anderen". Darüber hinaus sitzt der Kanzlerin die CSU im Nacken. Aus München lässt Horst Seehofer wissen: "Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht."

Der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas Strobl hält die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel für ein Zeichen weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. "Merkel steht für seriöses Arbeiten, für Vernunft, für stabile Verhältnisse", sagte Strobl. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner begrüßt die Ankündigung Merkels. "Sie ist eine Regierungschefin, die nicht hektisch, sondern abwägend reagiert", erklärt Klöckner, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist. "Ich schätze ihre kluge und sympathische Art."

Lamers: Sie ist ein Anker

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte gestern Abend: "Mit Angela Merkel als Spitzenkandidatin hat Union bei der nächsten Bundestagswahl die besten Siegchancen." So sieht es auch Karl A. Lamers (CDU, Wahlkreis Heidelberg/Weinheim). "Die Welt ist in großem Aufruhr. Die Kanzlerin ist ein Anker", sagt Lamers dieser Zeitung. "Jetzt gibt es endlich Klarheit", sagt Franziska Brantner (Grüne, Wahlkreis Heidelberg). Die Politikerin hofft, dass nun die Kämpfe zwischen CDU und CSU aufhören. Stefan Rebmann (SPD, Wahlkreis Mannheim) ist wenig überrascht: "Innerhalb der CDU ist Merkel alternativlos." Die Kanzlerin stehe für Kontinuität, allerdings haben sie "ihren Zenit deutlich überschritten". (mit dpa)