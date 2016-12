Erst ein Täter gefasst

Mitarbeiter der Spurensicherung untersuchen einen Geländewagen nach den Schüssen am Vatertag in Frankfurt.

Frankfurt/Gießen. Organisierte Kriminalität hat in Hessen nach Darstellung der Polizei oft mit den Hells Angels zu tun. Auseinandersetzungen in dem Rocker-Milieu gipfelten im zu Ende gehenden Jahr in einer Schießerei in der Frankfurter Innenstadt mit zwei Schwerverletzen. Fünf Monate später (Anfang Oktober) wurde der Boss der türkisch geprägten Gießener Hells Angels, Aygün Mucuk, mit mindestens 16 Schüssen getötet. Von den mutmaßlichen Tätern in beiden Fällen ist bislang erst einer gefasst. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer hat Rocker-Boss Aygün Mucuk erschossen?

Das wissen die Ermittler auch zwei Monate nach den tödlichen Schüssen auf dem Gelände des Clubhauses der Hells Angels im mittelhessischen Wettenberg nicht. "Wir haben noch keine heiße Spur", sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen. Mucuk gilt als schillernde Persönlichkeit. Der Täter könnte aus seinem geschäftlichen oder privaten Umfeld, aus der Rocker-Szene oder auch aus der Türkei stammen, wohin der Alevit enge Verbindungen gehabt haben soll. Bislang erwies sich aber noch keine Spur als die Richtige. Die Ermittlungen sind besonders schwer, weil im Rocker-Milieu viele Täter, Zeugen und Opfer nicht mit der Polizei sprechen.

Osmanen und Bahoz Die Auswertung der bei der rockerähnlichen Gruppe der Osmanen beschlagnahmten Unterlagen dauert noch an. Ziel einer Razzia vor rund einem Monat war es, Beweismittel zu finden, die Strukturen der Organisation aufzuhellen und Täter zu ermitteln. Doch wer sind die Osmanen und die mit ihnen verfeindeten Bahoz? Die Osmanen sind nach Einschätzung der Ermittler eine rockerähnliche Gruppe. Viele halten sie für türkisch-nationalistisch. Die Frankfurter Osmanen BC (Boxclub) haben sich im Dezember 2014 gegründet. Im Streit entstand 2015 eine zweite Gruppe, die Osmanen Germania BC. Sie haben inzwischen 100 Mitglieder und sind damit die größere Gruppe. Hauptsitz ist in Dietzenbach (Kreis Offenbach). Bahoz sind der Polizei zufolge keine rockerähnliche Gruppe, sondern eher ein politisch orientierter loserer Zusammenschluss von Kurden. Ihr Ziel: Den Osmanen und türkischen Nationalisten die Stirn zu bieten. Die Zahl wird auf 60 bis 70 geschätzt. lhe

Droht eine neue gewalttätige Auseinadersetzung innerhalb der Hells Angels?

Das weiß niemand genau. Dass es nach den Schüssen auf Mucuk vor rund zwei Monaten noch keinen Racheakt gab, kann mehrere Gründe haben: Die Rocker warten ab, bis die Polizei nicht mehr so intensiv ermittelt. Oder: Die Schüsse auf Mucuk haben gar nichts mit dem Rockermilieu zu tun. Schießereien untereinander sind nach Einschätzung von Fachleuten für die Hells Angels auch untypisch. Außerdem sah es vor dem tödlichen Angriff auf Mucuk so aus, als ob sich die alteingesessenen Frankfurter Hells Angels mit den sogenannten jungen Wilden aus Gießen arrangiert und ihren Machtkampf weitgehend beigelegt hätten. Einen Zusammenhang der Schüsse auf Mucuk zu der Schießerei am Vatertag auf dem belebten Friedrich-Stoltze-Platz in Frankfurt sehen die Ermittler nicht.

Was war bei der Schießerei an Himmelfahrt in Frankfurt passiert?

Eine Gruppe von sechs bis acht Männern saß den Ermittlungen zufolge in einem Café am Stoltze-Platz. Als ein Auto mit zwei Männern und zwei Frauen langsam vorbei fuhr, sollen zwei der Männer auf den Wagen geschossen und die beiden männlichen Insassen schwer verletzt haben. Der Fahrer (41) war einige Zeit vorher nach einem Streit in einem Hotel von den Hells Angels ausgeschlossen worden. Das andere Opfer (20) war offenbar nie Mitglied des Rockerclubs. Ob der Schießerei Provokationen vorausgingen, und warum die Schüsse ausgerechnet auf dem belebten Platz fielen, ist noch nicht geklärt.

Was ist über die Vorgeschichte der Schießerei bekannt?

Eine Auseinandersetzung zwischen Hells Angels in einem Frankfurter Hotel soll der Hintergrund für die Schießerei auf dem Stoltze-Platz gewesen sein. Einer von Mucuks Leuten soll dabei einem bekannten Frankfurter Hells Angel die Nase gebrochen haben. Der Mann wurde daraufhin aus dem Rockerclub ausgeschlossen.

Wie läuft die Suche nach den Tätern?

Einer der beiden mutmaßlichen Täter, der damals 35 Jahre alt war, wird weiterhin mit Haftbefehl im In- und Ausland gesucht. Der andere Verdächtige, ein zur Tatzeit 55-Jähriger, sitzt seit rund einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine Anklage wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung könnte aber bald erhoben werden, sagte Staatsanwältin Nadja Niesen, ohne Einzelheiten zu nennen. Der Mann war etwa eine Woche nach der Schießerei in Rumänien festgenommen und ungefähr eine weitere Woche später nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 55-Jährige und der flüchtige 35-Jährige sollen Ex-Mitglieder des verbotenen Charters Westend sein.