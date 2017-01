Speyer. An eine Anekdote kann sich Hans Herbert von Arnim (kleines Bild) noch besonders gut erinnern. In seiner Zeit als Rektor der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer reiste er Mitte der 1990er nach Berlin - auf Einladung von Roman Herzog. Der war damals Bundespräsident, hatte die Speyerer Universität aber in den Jahren 1971/72 selbst einmal geleitet.

Bei seinem Berlin-Besuch wurde von Arnim vom damaligen Chauffeur der Hochschule begleitet. Der wiederum hatte bereits Herzog in seiner Speyerer Zeit gefahren. "Wir kamen also auf diesen Empfang, im Saal war jede Menge politische Prominenz. Da liefen Herzog und der Fahrer aufeinander zu und haben sich erst einmal umarmt", erinnert sich von Arnim - und muss noch heute schmunzeln bei dem Gedanken an den herzlichen Moment. "Das war so bezeichnend für Herzogs joviale und freundliche Art. Er hatte richtig Herz - obwohl er ja ein ganz Großer war", sagt der Wissenschaftler.

Beliebte Veranstaltungen

Mit der Speyerer Hochschule war der promovierte Jurist Herzog über Jahrzehnte verbunden. Von 1969 bis 1972 hatte er dort den Lehrstuhl für Staatslehre und Politik inne, zwei Jahre stand er an der Spitze der Einrichtung. Dann wechselte er in die Politik: 1973 wurde er Staatssekretär in Rheinland-Pfalz, später war er in Baden-Württemberg erst Minister für Kultus und Sport, dann Innenminister.

Trotzdem kam er immer wieder für Lehrveranstaltungen nach Speyer und wurde später dort Honorarprofessor. "Roman Herzog war eine herausragende Wissenschaftlerpersönlichkeit mit umfassender Bildung und großer akademischer Leidenschaft in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung", teilte die Universität gestern in einem Nachruf mit. "Seine Veranstaltungen waren unheimlich beliebt. Herzog hatte eine unerhörte Lebensnähe und konnte Theorie und Praxis wunderbar verbinden. Aus seiner Zeit als Präsident des Bundesverfassungsgerichts erzählte er aus Fällen und Urteilen in einer Offenheit, die es sonst nicht gab. Das war faszinierend", sagt auch von Arnim.

Streit um Bodenreform

Herzog sei ein großer Wissenschaftler gewesen. "Der Großkommentar, den er gemeinsam mit Maunz und Dürig zum Grundgesetz herausgegeben hat, ist für mich eine Art Fibel", sagt der 77-jährige Staatsrechtler. Inhaltlich waren sich die beiden Rechtsprofessoren allerdings nicht immer einig. Zum Beispiel im Streit um den Umgang mit der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone. Dort waren Großgrundbesitzer nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet worden.

Nach der Wiedervereinigung legte von Arnim 1990 Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein und forderte zumindest eine Teilentschädigung für Betroffene. Im April 1991 wies das Gericht die Beschwerde ab - unter dem Vorsitz von Roman Herzog. "Damit war ich damals nicht einverstanden. Meiner Ansicht nach war das ein politisches Urteil", sagt von Arnim heute. Sein späteres Verhältnis zu Herzog habe das aber nicht getrübt.