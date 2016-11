„Entwicklungen jahrelang blockiert“

Mit seinem Zukunftspakt hat VW nach Ansicht des Automobil-Experten Ferdinand Dudenhöffer "die Weichen richtig gestellt". Möglich wurde dies seiner Ansicht nach aber erst durch den Abgas-Skandal.

Herr Dudenhöffer, Volkswagen baut weltweit 30 000 Jobs ab, allein in Deutschland sollen es 23 000 werden. Ist das angesichts des Wandels im Automobilsektor der Anfang vom Ende?

Ferdinand Dudenhöffer: Nein, das ist nicht der Anfang vom Ende. Das ist ein wichtiger Schritt, den Volkswagen braucht, um zukunftsfähig zu sein und um den Weg aus den Problemen herauszufinden.

Ferdinand Dudenhöffer Ferdinand Dudenhöffer (Bild) ist Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Der 65-Jährige gilt als einer der renommierten deutschen Experten für die Automobilindustrie. Dudenhöffer wurde in Karlsruhe geboren und wuchs in Maximilians-au und Herxheim auf. Nach dem Abitur in Landau studierte er Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, wo er auch promovierte. mad/(Bild: dpa)

Hat ein Unternehmen, das auf einmal so massiv Stellen abbaut, nicht jahrelang eine Entwicklung verschlafen?

Dudenhöffer: Ja, diese Entwicklung wurde jahrelang blockiert. Bisher war es ein Tabu bei VW, an Arbeitsplatzabbau überhaupt zu denken. Jetzt macht man das, was schon vor zehn Jahren notwendig gewesen wäre: Man passt seine Beschäftigten an und sorgt damit für eine Wettbewerbsfähigkeit, die mit der der Toyotas dieser Welt vergleichbar ist.

Und warum wurde das nicht früher gemacht?

Dudenhöffer: Der Hauptgrund war sicherlich, dass der Betriebsrat seine Wiederwahl genau so wenig in Gefahr bringen wollte wie der Ministerpräsident von Niedersachsen. Die Unternehmensverfassung von VW, wonach die IG Metall - also der Betriebsrat - und das Land die Mehrheit der Sitze im Aufsichtsrat haben, hat dazu geführt, dass man Landesinfrastruktur- und Gewerkschaftspolitik macht. Und die kann zum Nachteil des Unternehmens führen, weil wettbewerbsfähige Strukturen nicht oder schlechter gefunden werden können.

Welche Rolle spielt der Abgas-Skandal?

Dudenhöffer: Der Abgas-Skandal ist finanziell gesehen eine riesige Herausforderung. Wir wissen heute immer noch nicht, wie hoch die Belastungen sein werden. Aber er war gleichzeitig ein riesiger Befreiungsschlag.

Wie meinen Sie das?

Dudenhöffer: Ohne diesen Abgas-Skandal wäre das alte Management bei VW weiter in Amt und Würden geblieben, man hätte nicht mehr Elektroautos gebaut, man hätte die Digitalisierung nicht so vorangetrieben, wie es jetzt geschieht. Und ohne Dieselgate wäre auch nie die Einsicht bei Betriebsrat und beim Land gekommen, dass man Wettbewerbsfähigkeit zum Teil auch über die Anpassung der Kostenstruktur und die Anzahl der Beschäftigten herstellen muss. Man hätte weiterhin Landespolitik statt Weltpolitik für ein Unternehmen betrieben.

Aber kann sich ein schwerfälliger Konzern wie VW überhaupt so auf die Zukunft vorbereiten wie zum Beispiel Tesla?

Dudenhöffer: Ich glaube ja. Tesla hat auch seine Risiken. Das Unternehmen ist zwar Vorreiter in Sachen Elektromobilität, aber es ist bisher relativ instabil. Jetzt muss man sehen, wie das weitergeht.

Löst VW mit den jetzt präsentierten Maßnahmen seine Probleme?

Dudenhöffer: Volkswagen hat die richtigen Weichen gestellt. Man muss nun aber aufpassen, dass man in diesem Übergang nicht neue Strukturen schafft, bei denen das Landeswohl im Vordergrund steht und nicht das Wohl des Unternehmens.

Wo sehen Sie da Gefahren?

Dudenhöffer: Zum Beispiel bei der Zellfertigung für Batterien, einem Geschäft, von dem VW bislang wenig versteht. Wenn man nun Mitarbeiter, die man nicht mehr bei den Verbrennungsmotoren braucht, in die Zellfertigung bringt, ist das ein Risiko. Das wäre in etwa so, wie wenn Sie als Journalistin Computer bauen müssten. Wie gut sind Sie denn im Computerbau? Das ist das Gleiche. Und es gibt weitere Risiken.

Welche?

Dudenhöffer: Man will die ganze Digitalisierung in Wolfsburg machen - also in einem kleinen Städtchen. Können Sie sich vorstellen, dass die Leute, die heute in Silicon Valley sind, sagen: Ich will unbedingt in dieses neue Silicon Valley Wolfsburg? Also ich nicht.

Was wäre die Alternative?

Dudenhöffer: Man hätte sagen können, man macht die Digitalisierung in Berlin. Da geht die Post ab für junge Leute. Da will jeder hin. Aber jetzt macht man es in Wolfsburg. Warum? Weil der Ministerpräsident sagt: Wir bauen Wolfsburg zum Silicon Valley aus. Das heißt, dadurch, dass er 20 Prozent von den Aktien hat und die Stimmrechte, lässt er VW nun wieder Dinge machen, die Landesinfrastrukturpolitik sind und nicht VW-Strategie. VW kann nicht eigenständig entscheiden, und das ist möglicherweise ein Nachteil.

Wie sieht es bei anderen deutschen Autobauern wie Mercedes und BMW aus?

Dudenhöffer: Besser. Die sind besser aufgestellt. Aber bei BMW und Mercedes hat man einfach diese Fesseln nicht, die VW durch das Land gemeinsam mit dem Betriebsrat hat. Die können besser agieren und haben auch schon öfter Strukturanpassungsprozesse gemacht. Außerdem haben sie kein Dieselgate zu bewältigen. Aber dennoch: Volkswagen hat jetzt durchaus gute Chancen, in die Zukunft zu gehen.