Emotionale Debatte über die Lage der Polizei

Wiesbaden. Am Dienstag beschwor Justizministerin Eva Kühne-Hörmann in einer Regierungserklärung Sicherheit als Grundvoraussetzung für Freiheit. Einen Tag später stritten die Abgeordneten an gleicher Stelle im Hessischen Landtag äußerst heftig darüber, ob dafür seitens der Polizei überhaupt die Voraussetzungen bestehen. Die Opposition aus SPD, Linke und FDP beklagte eine schlechte Stimmung bei den Polizeibeamten, die sie auf Überlastung und schlechte Behandlung durch die Landesregierung zurückführten. Innenminister Peter Beuth (CDU) und die schwarz-grünen Regierungsfraktionen wiesen das empört zurück und priesen ihre Programme zur Stärkung der Sicherheit.

Die Debatte wurde so erbittert geführt, dass sie fast doppelt so lange dauerte wie die dafür eingeplante eine Stunde. Sowohl Beuth als auch andere Abgeordnete aus Koalition und Opposition gingen gleich mehrfach ans Pult, um sich mit zum Teil scharfer Wortwahl als die eigentlichen Sachwalter der Polizei zu gerieren. "Bei uns muss kein Polizeibeamter am Hungertuch nagen", rief der CDU-Innenpolitiker Alexander Bauer erzürnt in den Raum. Und der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, konterte nach einem Hin und Her um die Bezahlung der Polizisten an die Adresse Beuths mit dem Satz: "Hören Sie auf mit diesen alternativen Fakten nach Donald Trump."

Ein Vorwurf zu Beginn

Eingeleitet wurde die Aussprache von der SPD-Innenpolitikerin Nancy Faeser mit dem Vorwurf, die CDU-geführten Landesregierungen der letzten Jahre hätten das Fundament der hessischen Polizei als Garanten für die Sicherheit grob vernachlässigt. Schon der heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) habe in seiner Zeit als Innenminister nicht genug Nachwuchs für die Polizei eingestellt, daher fehlten heute Stellen. Drei Millionen Überstunden und ein durchschnittlicher Krankenstand von 30 Tagen im Jahr sprächen Bände. Hinzu komme, dass die Polizisten in anderen Bundesländern vielfach besser bezahlt würden, während sie hier erst unter der Nullrunde und jetzt dem auf ein Prozent gedeckelten Einkommenszuwachs für Beamte litten.

Der FDP-Innenpolitiker Wolfgang Greilich sagte, wenn man mit Polizisten im Land rede, wisse man: Die Polizisten fühlen sich im Stich gelassen. Innenminister Beuth betonte dagegen: "Hessen ist ein sicheres Land." Er verwies auf die hohe Aufklärungsquote und darauf, dass in diesem Jahr so viele Polizeianwärter wie noch nie eingestellt werden. Der Linken-Politiker Hermann Schaus verwies dagegen darauf, dass diese erst nach dreijähriger Ausbildung im Jahr 2020 in den Vollzugsdienst gehen könnten.

Beschwerden von Beamten

Beuth betonte, nach der Aufstockung werde die Polizei am Ende 2000 Beamte mehr haben als nach der rot-grünen Regierungszeit 1999. Der Minister warnte davor, Bilder an die Wand zu malen, die die Bürger nur verunsicherten. Nachdem SPD-Mann Rudolph Briefe mit Beschwerden von Polizisten vorgetragen hatte, konterte der Grüne Jürgen Frömmrich mit dem Satz: "Erst hetzen Sie die Leute auf die Palme, nämlich die Beamtinnen und Beamten, und dann stellen Sie sich nachher hierher und sagen: Die beschweren sich alle bei mir." So eine emotionale Debatte hat der Hessische Landtag lange nicht mehr erlebt. Und sie ist noch nicht zu Ende: Alle Anträge zum Thema wurden erst mal an die Ausschüsse verwiesen.