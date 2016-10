„Emotion kann ich“

Stuttgart. "Ich weiß gar nicht, was daran schlimm ist, wenn die SPD links ist", sagt Leni Breymaier. Sie will heute zur Vorsitzenden der Südwest-SPD gewählt werden. Im Interview weist Breymaier die Kritik an ihrer Generalsekretärs-Kandidatin Luisa Boos zurück. Sie beharrt: "Als der Landesvorstand mich vorgeschlagen hat, wusste er, wer ich bin."

Mit 56 Jahren starten Sie als Vollzeitpolitikerin neu durch. Hätten Sie sich den Umstieg so schwer vorgestellt?

Leni Breymaier: Ich hatte erwartet, dass ich viel draußen zu streiten habe. Jetzt bleibt mehr Energie im Inneren der Partei, als ich vorher gedacht habe. Aber das geht in Ordnung. Ich lerne im Vorwärtsgehen.

Leni Breymaier Ihr flottes Mundwerk erklärt Leni Breymaier mit ihrer frühen Prägung in der Familie. Sie habe als jüngstes von fünf Geschwistern früh gelernt, sich zu behaupten. Geschadet hat ihr das in ihrer späteren Karriere nicht. Breymaier hat eine Lehre als Einzelhandelskauffrau gemacht, war Gesamtbetriebsrätin bei der Kaufhauskette Horten und von 1982 bis 2002 Gewerkschaftssekretärin unter anderem in Mannheim. Seit Mai 2007 ist die 56-Jährige Chefin im ver.di-Bezirk Baden-Württemberg. SPD-Mitglied wurde sie 1982, seit November 2009 ist sie eine von vier stellvertretenden Vorsitzenden. Seit 1991 ist sie verheiratet. pre

Was ändert sich mit Ihnen als Vorsitzende in der SPD?

Breymaier: Zunächst wird da nicht so viel anders. Ich möchte die Partei in ihrer Breite mitnehmen. Das zeigt sich schon am Personaltableau, das heute zur Wahl steht. Ich wünsche mir tatsächlich Streit und Auseinandersetzungen. Ich wünsche mir ein Ringen um die besten Positionen. Und ich wünsche mir Sozialdemokratie pur.

Es grummelt in der Partei. Fürchten Sie eine Abstrafung bei Ihrer Wahl?

Breymaier: Ich rechne mit einem ordentlichen Ergebnis.

Sie haben sich Kritik an Ihrer Generalsekretärs-Kandidatin Luisa Boos eingehandelt. Können Sie die Kritik nachvollziehen?

Breymaier: Intern kann man mit mir über alles streiten. Nicht nachvollziehbar ist für mich, dass es schon öffentliche Diskussionen über Luisa Boos gab, bevor ich sie überhaupt offiziell vorgeschlagen hatte. Solche Durchstechereien gehen nicht. Ich habe das Vorschlagsrecht für das Amt. Und Luisa Boos ist eine außerordentlich qualifizierte, engagierte und fachkundige Frau. Darüber hinaus können wir mit ihr auch das Erscheinungsbild der Partei verbreitern. Sie hat mein volles Vertrauen.

Kann Frau Boos nach dem Streit die ihr zugedachte Rolle als Motivatorin der Partei ausfüllen?

Breymaier: Sie hat sich in den letzten Wochen in vielen Kreisverbänden vorgestellt. Überall, wo sie war, hat sie einen guten Eindruck hinterlassen. Sie hat ihre Chance genutzt. Ihr souveräner Umgang mit der ins Persönliche gehenden Kritik bestärkt mich in meiner Wahl.

Ihre Kritiker fürchten mit dem Duo Breymaier/Boos einen Linksruck. Kommt der?

Breymaier: Ich bin 1982 in eine linke Volkspartei eingetreten. Ich weiß gar nicht, was daran schlimm ist, wenn die SPD links ist. Außerdem besteht die Partei in Zukunft nicht nur aus Breymaier und Boos. Daneben haben wir den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, vier stellvertretende Landesvorsitzende und einen Vorstand. Als der Vorstand mich vorgeschlagen hat, wusste er, wer ich bin. Ich habe kein Problem, als links bezeichnet zu werden. Ich hoffe, jeder in der SPD nimmt für sich in Anspruch, links zu sein.

Geht es von 12,7 Prozent automatisch wieder aufwärts?

Breymaier: Überhaupt nicht. Die ganze SPD muss sich am Riemen reißen und gemeinsam in die Wahlkämpfe gehen. Parallel müssen wir unsere Partei klug aufstellen. Als erstes wollen wir einen Fortschrittskongress abhalten und fragen, wie wir in 20 oder 30 Jahren leben wollen - und was dafür getan werden muss. Daneben soll es Arbeitsgruppen zu weiteren inhaltlichen Themen geben.

Geht es überhaupt um Themen und nicht vielmehr um Stimmungen?

Breymaier: Ich würde mir wünschen, dass es mehr um Themen geht. Ich will über lange Strecken glaubwürdige Politik machen. Es genügt nicht, mit dem Kopf zu argumentieren. Wir müssen die Herzen und Bäuche der Menschen erreichen. Die SPD-Basis wünscht sich mehr Emotionen - und das begründet zum Teil auch meine Kandidatur. Emotion kann ich.

Hat es der SPD an Botschaften gefehlt oder nur an der Ansprache?

Breymaier: Wir haben eine sehr glaubwürdige Politik gemacht. Die Bildungspolitik war Sozialdemokratie pur. Die Wahrnehmung war aber offenbar ein sehr sachlicher Nils Schmid als Wirtschafts- und Finanzminister mit Erbschaftssteuer und schwarzer Null. Es ist nicht gelungen, das vollständige Bild der SPD zu transportieren.

Würden Sie für mehr Lehrer und mehr Wohnungsbau auch neue Schulden in Kauf nehmen?

Breymaier: Im Moment zahlt man kaum Zinsen, wenn man Geld aufnimmt. Deshalb glaube ich schon, dass man das darf. Prinzipiell ist der Verzicht auf Investitionen in die Infrastruktur und in die Köpfe nur eine andere Form des Schuldenmachens.