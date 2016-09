Eltern geben gute Noten

Das Angebot an Ganztagsschulen wächst - aus Sicht von Elternvertretern fehlt es aber noch an Qualitätsstandards was Lernen oder auch das Mittagessen angeht.

Stuttgart/Mainz/Gütersloh. Baden-Württemberg muss nachsitzen - zumindest was den Ausbau von Ganztagsschulen betrifft. Die Bertelsmann Stiftung sieht den Südwesten in ihrer jüngsten Untersuchung unter den bundesweiten Schlusslichtern. Jeder fünfte Schüler in Grundschulen sowie der Sekundarstufe (5. bis 10. beziehungsweise 13. Klasse) öffentlicher und privater Schulen besuchte 2014/15 eine Ganztagsschule. Nur in Bayern war der Anteil geringer - hier war es nur knapp jeder siebte Schüler. Der Bundesschnitt lag bei mehr als ein Drittel (37,7 Prozent). In Rheinland-Pfalz ging rund jeder vierte Schüler auf eine Ganztagsschule, in Hessen knapp die Hälfte.

"Zeitfenster sind zu unflexibel"

Allgemein sind Ganztagsschulen bei Eltern, deren Kinder diese Angebote nutzen, sehr beliebt. Über zwei Drittel aller befragten Eltern von Ganztagschülern bewerteten die Angebote zur individuellen Förderung positiv. "Ganztagsschulen sind der beste Rahmen für die individuelle Förderung. Vorausgesetzt, die Qualität stimmt", sagt Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. In Deutschland wird seit Jahren das Angebot an offenen und gebundenen Ganztagsschulen ausgebaut. Bei der offenen Variante besuchen einzelne Kinder Angebote am Nachmittag, bei der gebundenen Form lernen alle Kinder im Klassenverband den ganzen Tag über.

Ein großes Manko sind aus Sicht des Landeselternbeirats von Baden-Württemberg die Betreuungszeiten. "Die Zeitfenster, die angeboten werden, sind - vorsichtig ausgedrückt - suboptimal. Viele Eltern bräuchten längere Betreuungszeiten", betont Carsten Rees, Vorsitzender des Landeselternbeirats. "Sie sind noch nicht flexibel genug. Es müssen Modelle gefunden werden, die arbeitenden Eltern entgegenkommen." Ein Problem sei zudem, dass bisher keine externen Partner ins Boot geholt worden seien. "Wenn wir Ganztags haben wollen, wollen wir mehr als nur Schule. Dafür müssen aber Vereine, Musikschulen oder Kirchen eingebunden werden. Solche Angebote kann die Schule nicht alleine leisten", sagt Rees. "Das grundsätzliche Problem ist, dass bei Ganztagsschulen oft mit Billiglösungen gearbeitet wird. Anständige Betreuung mit pädagogischen Programmen und Fachkräften kostet aber Geld."

Aus Sicht von Thorsten Ralle, Sprecher des Landeselternbeirats von Rheinland-Pfalz, hängt die Zufriedenheit der Eltern stark von der einzelnen Schule ab: "Es gibt kein Pauschalurteil - es ist immer von den individuellen Angeboten abhängig." Grundsätzlich fehlten im gesamten Schulbereich klar verbindliche Mindeststandards, so Ralle. "Also Standards, die auch kontrolliert werden könnten und müssten."

Das sieht auch Reiner Pilz, Vorsitzender des Landeselternbeirats Hessen so: "Es fehlt an einer Qualitätskontrolle für die Nachmittagsangebote. Viel zu oft ist es nur ein Verwahrangebot, bei dem ein Raum für die Hausaufgaben zur Verfügung gestellt wird. Schwächere Schüler werden so nicht gefördert."

Die Auswertung der Studie zeigt, dass das Angebot an Ganztagsschulen zudem nicht ausreicht. Etwa ein Drittel der Eltern von Kindern an Halbtagsschulen sagen, dass es in ihrer Nähe kein Ganztagesangebot gibt. Dräger fordert daher einen Rechtsanspruch darauf, um den Ausbau voranzutreiben. (Heike Rentsch - mit dpa)