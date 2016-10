Einigung möglich, Gipfel geplatzt

Ein gefragter Mann: Föderations-Chef Rudy Demotte. © dpa

Brüssel. Auf das erlösende Wort vom "Durchbruch" warteten die EU-Spitzen ebenso wie die kanadische Regierung auch gestern vergeblich. Zwar sah es am Mittag plötzlich so aus, als könne der innerbelgische Streit um Ceta, das hart umkämpfte europäisch-kanadische Freihandelsabkommen, binnen weniger Stunden beigelegt werden. Doch die Hoffnung, dass Premierminister Justin Trudeau doch noch am Abend eine Maschine nach Brüssel nehmen könne, um Ceta heute zu unterschreiben, sank spätestens auf null, als der Chef der Föderation Wallonie-Brüssel, Rudy Demotte (nicht zu verwechseln mit dem wallonischen Regierungschef), feststellte: "Der geplante EU-Kanada-Gipfel ist am Donnerstag ganz klar unmöglich."

Dabei lag zu diesem Zeitpunkt längst ein Fünf-Punkte-Plan auf dem Tisch, der die wesentlichen Forderungen der belgischen Landesteile enthielt und dem sogar die Europäische Kommission bereits ihren Segen gegeben hatte. Er enthielt eine allgemeine Schutzklausel, die es dem Land möglich machen sollte, auch nach Inkrafttreten von Ceta wieder auszusteigen. Auseinandersetzungen zwischen Investoren und Ländern sollten vor einem internationalen Gericht stattfinden, das mit Berufsrichtern aus den Mitgliedstaaten besetzt werden muss.

Zugeständnisse an die Belgier

In der Landwirtschaft hatte man sich auf zusätzliche Schutzstandards für Verbraucher und Landwirte verständigt. So besteht Belgien auf einem Rücktrittsrecht auch von einzelnen Bestimmungen (beispielsweise der Zulassung eines Lebensmittels), selbst wenn dadurch ein Marktungleichgewicht bei einem Produkt entstehen sollte. Und außerdem wurde nochmals betont, was auch schon im Vertrag selbst sowie im Anhang, den die übrigen Mitgliedstaaten unterzeichnen wollen, festgehalten wird: Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sowie der Sozialversicherungsbereich sind bei Ceta tabu.

Das sind zwar keine Überraschungen, die aber dennoch wichtig schienen, um das wallonische Parlament von seinem strikten Nein gegen den Vertrag mit Ottawa abzubringen. Dem Vernehmen nach soll dies schon heute Vormittag geschehen. Den Gipfel mit Trudeau könne man dann möglicherweise in der kommenden Woche nachholen. Selbst Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte noch am Vormittag betont, eine Einigung sei wichtiger: "Wann dies geschieht, ist weniger wichtig, als dass es passiert." Und sogar EU-Ratspräsident Donald Tusk gab sich gestern zahm. Zumindest sah es am Abend ganz danach aus, dass man auch die letzten Klärungen juristischer Art schaffen würde.