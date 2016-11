Einfrieren, aber nicht aussetzen

Straßburg. Ein Beitritt der Türkei zur EU wird unwahrscheinlicher. Das Europäische Parlament wird sich morgen mit großer Mehrheit dafür aussprechen, die Verhandlungen, die als Gegenleistung für den Flüchtlingsdeal aufgenommen wurden, "einzufrieren, aber nicht auszusetzen", wie es Redner aller Fraktionen gestern in Straßburg ausdrückten. "Angesichts der erschütternden Bilanz von Massenverhaftungen, Menschenrechtsverstößen, Schlägen gegen die Presse und Entlassungen von Staatsbediensteten können wir nicht tatenlos zusehen", sagte der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Mehrheitsfraktion, Manfred Weber (CSU).

Der Chef der sozialdemokratischen Fraktion in der europäischen Volksvertretung, Gianni Pittella, sprach von "Zahlen, die Angst machen". Das Vorgehen der türkischen Behörden gegen Andersdenkende sei "nicht zu rechtfertigen, auch nicht mit einem Staatsstreich". Zuvor hatte die Außenbeauftragte der EU, Federica Mogherini, noch dafür geworben, "die bestehenden Kontakte und Gespräche nicht unmöglich zu machen". Sie seien "das wichtigste Instrument, um auf die türkische Staatsführung Einfluss zu nehmen." Sollte Ankara allerdings die Todesstrafe per Gesetz erlauben, "würde dies das Ende der Annäherung an die EU bedeuten".

Folgenlose Entscheidung

Erdogan hält an Hitler-Vergleich fest Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält trotz der Aussöhnung mit Israel an seinem Vergleich der Politik des NS-Führers Adolf Hitler mit der Gaza-Politik des jüdischen Staates fest. "Ich bin nicht einverstanden damit, was Hitler getan hat, und ich bin nicht einverstanden damit, was Israel in Gaza getan hat", sagte Erdogan bei einem Interview des Zweiten Israelischen Fernsehens. "Es ist nicht angebracht zu vergleichen, was barbarischer war." Erdogan bezog sich auf Israels letzten Krieg mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas im Sommer vor zwei Jahren. Während 50-tägiger Kämpfe im Jahr 2014 wurden 2250 Palästinenser und mehr als 70 Israelis getötet. Erdogan hatte Israel damals einen Völkermord vorgeworfen und gesagt, das Vorgehen sei barbarischer als das der Nazis. dpa

Die Entschließung des Parlamentes, über die am Donnerstag abgestimmt wird, dürfte allerdings weitgehend folgenlos und bestenfalls ein starkes Signal bleiben. Denn die Beitrittsgespräche werden von der Brüsseler EU-Kommission geführt. Sie könnte eine offizielle Empfehlung zum Aussetzen oder aber zum Abbruch der Verhandlungen geben, die dann im Kreis der 28 Staats- und Regierungschefs eine Mehrheit von 16 Ländern bräuchte, die 65 Prozent aller 503 Millionen EU-Bürger repräsentieren müssen. Das Mandat der Beitrittsgespräche lässt sowohl eine Unterbrechung wie auch eine vorzeitige Beendigung der Aufnahmegespräche zu, falls es zu einem "schwerwiegenden und anhaltenden Verstoß" der Türkei gegen europäische Grundwerte käme. Konkret genannt werden die Prinzipien Demokratie, Freiheit, Achtung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Allerdings wird nicht ausdrücklich gesagt, was mit "schwerwiegend und anhaltend" gemeint ist. Hinzu kommt, dass es im Kreis der Staats- und Regierungschefs bisher keine Mehrheit für eine Unterbrechung oder einen Abbruch der Gespräche mit Ankara gibt.

Im Plenum der europäischen Volksvertretung wollte man darauf allerdings keine Rücksicht nehmen. "Es kann nicht sein, dass Ankara im Rahmen des Flüchtlingsabkommens immer mehr Geld haben will, aber jede Kritik als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurückweist", sagte der Fraktionschef der Liberalen, Guy Verhofstadt. "Mit jedem Tag, an dem Präsident Erdogan seinen jetzigen Kurs fortsetzt, wird daher ein zeitweises Aussetzen der Verhandlungen wahrscheinlicher", ergänzte der SPD-Europapolitiker Arne Lietz.