Auf dem Holocaust-Mahnmal in Berlin liegt Schnee. AfD-Mann Björn Höcke sagte in einer Rede, die Deutschen hätten ein "Denkmal der Schande" errichtet.

erfurt/Berlin/Koblenz. Beobachten oder nicht? Aus Sicht des Bundesverfassungsschutzes ist die Alternative für Deutschland (AfD) keine rechtsextremistische Partei. Daher komme eine Komplettüberwachung nicht in Frage, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Das Bundesinnenministerium ließ zunächst offen, ob der Höcke-Flügel und die Jugendorganisation der AfD überwacht werden sollen. Auch Thüringens Verfassungsschutz beobachtet die AfD vorerst nicht. Die Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke habe an der bisherigen Beurteilung nichts geändert, sagte ein Sprecher gestern. Die Meinungsbildung sei nicht abgeschlossen.

"Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat", hatte Höcke bei einer Veranstaltung in Dresden gesagt. "Und bis heute sind wir nicht in der Lage, unsere eigenen Opfer zu betrauern."

Politiker mehrerer Parteien forderten eine Überprüfung der AfD durch den Verfassungsschutz. "Die AfD muss endlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden", schrieb der SPD-Chef, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gestern auf Twitter.

Auch CDU-Bundesvize und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl pochte auf rigoroses Durchgreifen: "Wenn die Voraussetzungen für eine Beobachtung vorliegen, muss schnell gehandelt werden", sagte Strobl der "Rhein-Neckar-Zeitung". Die AfD sei "eine Schande mit Parteistatut".

Thomas Oppermann, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, sagte einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge, Höcke habe sich mit seiner Rede entlarvt. Dieser sei ein "rechtsextremer, völkischer Demagoge, der weder ein historisches noch ein humanes Verständnis" habe. Höcke hatte seine Rede im Vorfeld nicht mit dem AfD-Vorstand abgestimmt. Bundessprecher Jörg Meuthen sah laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung "Anlass zu Tadel dieser Rede, nicht jedoch zu weitergehenden Maßnahmen".

Das sehen nicht alle so: Diether Dehm, Abgeordneter der Linkspartei, erstattete Strafanzeige. Auch die Vorsitzenden der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, kündigten eine Strafanzeige an. "Die Rede ist bewusst doppeldeutig formuliert", erklärt der Leipziger Rechtsanwalt Jürgen Kasek. Strafbar ist es, zum Hass gegen Volksgruppen aufzurufen und den Holocaust zu leugnen. Bei mehrdeutig formulierten Reden müssen alle anderen Deutungsmöglichkeiten begründet ausgeschlossen werden können. Auch deshalb habe Höcke am nächsten Tag eine alternative Lesart angeboten. Da der Gesamteindruck der Rede entscheide, hat auch Kasek Strafanzeige erstattet.

Mit Protest auf Wählerfang

Auch im beginnenden Bundestags-Wahljahr will sich die AfD als "Protestpartei" profilieren, die "immer wieder politisch inkorrekt" ist. Dabei wolle man auch vor "sorgfältig geplanten Provokationen" nicht zurückschrecken, legte die Partei in einem Strategiepapier vom vergangenen Dezember fest.

"Die AfD ist eine Protestpartei und nicht genuin rechtsradikal", sagt der Mannheimer Wahlforscher Matthias Jung. In den neuen Bundesländern seien zwar viele Wähler von der NPD zur AfD abgewandert. Den stärksten Wählerzuwachs verzeichne die AfD aber aus dem linken Spektrum. "Einem Teil der Wähler, den die Linkspartei zuvor gebunden hat, geht es um Protest an der Gesamtsituation. An diesem Punkt konnte die AfD ansetzen", erklärt der Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sei eine solche Wählerwanderung nicht zu beobachten: "Die AfD hat von unterschiedlichen Parteien Wähler abgezogen und Nichtwähler mobilisiert", so der Wahlforscher.