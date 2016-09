Eine Hauptstadt ohne große Volksparteien

Alle Bilder anzeigen Michael Müller und Ehefrau Claudia freuen sich über das Ergebnis. © dpa Enttäuscht über das schlechte Wahlergebnis der Berliner CDU zeigte sich Spitzenkandidat Frank Henkel. © dpa

Berlin. So sehen Sieger aus. Auch wenn der Sieg alles andere als glanzvoll ausgefallen und nur äußerst mühsam zustande gekommen ist. Doch am Ende geht es in der Politik, wie im Sport, nur um das Ergebnis. Die Anspannung der letzten Tage und Wochen, die ihm ins Gesicht geschrieben war, hat sich gelöst, der Druck, der auf ihm lastete, ist weg. Michael Müller, 51 Jahre alt, gelernter Drucker und seit dem 11. Dezember 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin, strahlt übers ganze Gesicht und lässt sich feiern wie ein Pop-Star. Er hat es geschafft, ist endgültig aus dem Schatten seines übermächtigen Vorgängers Klaus Wowereit getreten, hat die SPD wieder zur stärksten Partei in der Hauptstadt gemacht und wird auch in den nächsten fünf Jahren im Roten Rathaus regieren - die Operation Titelverteidigung ist geglückt.

Gabriel redet Ergebnis nicht schön

In der Columbiahalle am früheren Flughafen Tempelhof, die einst den in West-Berlin stationierten Angehörigen der US-Armee und ihren Angehörigen als Turnhalle diente, ist die gesamte SPD-Prominenz aufmarschiert, um den Berliner Partei- wie Regierungschef zu beglückwünschen. Da spielt es auch keine Rolle, dass Müller im Vergleich zur letzten Wahl deutlich verloren hat und die SPD, die im Jahre 1963 unter Willy Brandt auf 61,9 Prozent gekommen war, mit 23 Prozent das schlechteste Ergebnis seit 1950 erzielte.

Noch nie hat ein Wahlsieger in Deutschland so schlecht abgeschnitten. Doch Michael Müller kann weiter regieren, weil er der Stärkste unter lauter Schwachen ist. Das freut vor allem seinen Parteichef Sigmar Gabriel, der nach den siegreichen Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Wochen und nun in Berlin gestärkt zum SPD-Parteikonvent am heutigen Montag nach Wolfsburg fährt. Für ihn ist nur eines wichtig - die SPD kann Wahlen gewinnen. Und sie hat die Option, jenseits der großen Koalition Bündnisse zu schmieden. In Rheinland-Pfalz mit Grünen und FDP, in Berlin nun möglicherweise mit den Grünen und den Linken. Allerdings redet Gabriel die Stimmenverluste nicht schön. Man breche ,,nicht in Jubel aus bei dem Ergebnis", sagt er, die SPD werde nun verlorenes Vertrauen zurückerobern müssen.

Ist Rot-Rot-Grün in Berlin die Blaupause für den Bund nach den Bundestagswahlen im kommenden Jahr? So weit will an diesem kühlen Herbstabend in Berlin - noch - niemand gehen. ,,Das ist kein Modell für den Bund, sondern ein Modell für Berlin", sagt Grünen-Chef Cem Özdemir. ,,Der Wählerauftrag ist klar, wir stehen bereit, wir wollen anpacken für Berlin", gibt er als Devise aus. Sollte es so kommen, wären die Grünen an elf der 16 Landesregierungen beteiligt - in unterschiedlichsten Kombinationen.

Die Chefin der Linkspartei, Katja Kipping, denkt schon einen Schritt weiter. Dass es der Linken als einziger im Bundestag vertretenen Partei gelungen sei, zuzulegen, mache ,,Mut für den Bund für eine linke Mehrheit in diesem Land".

Genau dies wollte die Berliner CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Henkel (kleines Bild) verhindern und warnte im Endspurt vor rot-rot-grünen Experimenten in der Hauptstadt. Doch mit dieser Botschaft drang sie nicht durch und stürzte, wie vor zwei Wochen in Schwerin, unter die 20-Prozent-Marke, konnte sich allerdings mit knappem Vorsprung auf dem zweiten Platz behaupten. Generalsekretär Peter Tauber verweist einerseits auf die spezifischen Berliner Probleme und die Unbeliebtheit der großen Koalition, räumt aber auch eine erhebliche Mitschuld der Bundespartei am Debakel ein.

Comeback der FDP

Und auch der seit Wochen anhaltende Streit zwischen CDU und CSU habe wohl die eigenen Wähler abgeschreckt. ,,Manche Wortmeldung aus München ist nicht immer hilfreich gewesen", klagt er und schiebt damit den Schwarzen Peter CSU-Chef Horst Seehofer zu.

Ein Comeback feiert die FDP, die von 1,8 Prozent vor fünf Jahren auf mehr als sechs Prozent kommt - Rückenwind für Parteichef Christian Lindner, der die Liberalen 2017 zurück in den Bundestag führen will.

Die AfD zieht in den zehnten Landtag ein, muss sich allerdings in Berlin mit Platz fünf zufrieden geben. Parteichef Jörg Meuthen ist dennoch zufrieden. Die AfD habe sich etabliert. ,,Wir werden die Themen immer spielen, die die Leute interessieren."