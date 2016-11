Eine große Portion Optimismus zum Abschied

Souverän und lässig verabschiedet er sich in Berlin - mit lobenden Worten über die deutsche Staatenlenkerin. Bei der Berliner Bevölkerung macht sich "Mr. Cool" aber schon gestern rar.

Es wird Champagner gereicht. Im Pappbecher. Schließlich regnet es in Strömen, und der Sicherheitscheck knapp 50 Meter vor dem hermetisch abgeriegelten Hotel Adlon dauert. Wer also dringend in die Berliner Fünf-Sterne-Herberge muss, wird von freundlichen Angestellten an einer rollenden Bar mit Schampus oder Kaffee bei Laune gehalten.

Draußen wie drinnen wimmelt es nur so von Sicherheitskräften, weil oben auf der Beletage in der Präsidentensuite der noch mächtigste Mann der Welt residiert: Barack Obama. Auf 185 Quadratmetern, mit Wohn-, Schlaf- und Essbereich, mit Butler, Sauna und Whirlpool. Und mit Mini-Bar inklusive. Versteht sich von selbst.

Abendessen mit Prominenz Auf der Gästeliste des Dinners von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern Abend mit dem scheidenden US-Präsidenten Barack Obama im Kanzleramt waren nach Angaben von "Bild.de" bekannte Namen. Dirigent Daniel Barenboim, der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin, Michael Blumenthal, Fußballtrainer Jürgen Klinsmann (er trainiert derzeit die US-Fußballnationalmannschaft), die Astronauten Thomas Reiter und Alexander Gerst, der frühere Unionsfraktionsvize Friedrich Merz, der Biochemiker und Nobelpreisträger Thomas Südhof von der Universität Stanford, Regisseur Tom Tykwer ("Lola rennt") und der außenpolitische Berater der Kanzlerin, Christoph Heusgen. Auch Merkels Ehemann Joachim Sauer war dabei. Obama brachte seine sicherheitspolitische Beraterin Susan Rice und deren Stellvertreter Benjamin Rhodes, den US-Botschafter in Deutschland, John B. Emerson, und den europapolitischen Berater der US-Regierung, Charles Kupchan, mit. dpa

Visite voller Wehmut

"Mr. Cool" ist wieder einmal in der Stadt. Zum dritten Mal besucht der US-Präsident die deutsche Hauptstadt, zum sechsten Mal Deutschland. Diesmal ist es eine Visite voller Wehmut. Obamas Präsidentschaft neigt sich nach acht Jahren dem Ende entgegen, sein Nachfolger ist Donald Trump. Der Mann, den die Europäer fürchten, weil er die Welt völlig anders sieht als sie.

Angela Merkel gilt seit Trumps Wahl als letzter Pfeiler der westlichen Welt, wie man sie bisher gekannt hat: In den wichtigsten außenpolitischen Fragen geeint, vor allem auf derselben Wertebasis stehend. Merkel ist nun aber von wenig zuverlässigen Männern wie Wladimir Putin, Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan umringt. Von denen mit dem besonders großen "Ich". Obamas Besuch ist daher auch ein Signal, nicht zu verzagen. Die Kanzlerin darf sich geehrt fühlen.

Man muss freilich als Berliner schon viel Glück haben, um vom Präsidenten irgendetwas mitzubekommen. Im Adlon wollen ihn einige Gäste morgens im Fitnessbereich gesehen haben. Ansonsten macht er sich rar.

Einzige Ausnahme: Am Nachmittag reißt die dunkle Wolkendecke plötzlich auf, die Sonne scheint. Obama nutzt die Gelegenheit für einen unvorhergesehenen, kurzen Spaziergang mit Sicherheitspersonal über den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. In der rechten Hand seinen Kaffeebecher mit präsidialem Siegel, die linke Hand lässig in der Hosentasche. "Hallo Leute, wie geht's?", ruft "Mr. Cool" ein paar Schaulustigen zu. Öffentliche Termine gibt es aber nicht. Der Besuch findet fast unter Ausschluss der Bevölkerung statt.

Abgeschirmtes Hotel Adlon

Die Berliner, die Obama 2008 und 2013 noch bejubelten, nehmen es gelassen. Im Internet posten einige ihre indirekten Begegnungen mit dem Präsidenten: Ein Foto der Air Force One im Landeanflug auf Tegel, ein Schnappschuss der rund 40 Fahrzeuge umfassenden Präsidentenkolonne, oder ein Selfie mit einem Schauspieler, der an den Absperrungen als Obama-Double auftritt.

Berlin verabschiedet den 44. US-Präsidenten, ohne ihm nahe zu kommen. Bis zu seiner Fahrt zum Kanzleramt werden im Berliner Regierungsviertel noch Gullideckel verschweißt und Sperren errichtet. Das Polizeiaufgebot ist immens, von 2400 Beamten im Einsatz ist die Rede. Taucher suchen nach Sprengsätzen in der Spree, gepanzerte Kampffahrzeuge riegeln die zentralen Zufahrtswege zum Hotel Adlon ab. Auf vielen Dächern liegen Scharfschützen. Die S- und U-Bahnen halten nicht mehr an der Station "Brandenburger Tor". Gespenstisch wirken die verlassenen Bahnsteige.

Selbst die paar Meter zur US-Botschaft nebenan muss Obama mit seiner Limousine zurücklegen, mit "The Beast", einem sieben Meter langen und acht Tonnen schweren Ungetüm auf Rädern.

In der Vertretung gibt der Präsident ein Abschiedsinterview - es geht auch um sein Verhältnis zur Kanzlerin. Beide brauchten demnach Zeit, um einen Draht zueinander zu finden. Die Deutsche, so der US-Präsident zur ARD, sei "bereit, für ihre Werte zu kämpfen", lobt er.

Dank für die Zusammenarbeit

Warme Worte, die Merkel in schwierigen Zeiten gut gebrauchen kann. Auch innenpolitisch. 2017 ist Bundestagswahl. Über zwei Stunden dauert das Gespräch, das beide am späten Nachmittag in Merkels Regierungszentrale führen.

Abends kommen "Angela" und "Barack" - man nennt sich beim Vornamen - noch einmal zum Galadinner im achten Stock des Amtes zusammen. Vor der Presse bedankt sich die Kanzlerin für die enge und verlässliche Zusammenarbeit "auch in schwierigen Stunden".

Obama wiederholt sein Lob - ausgiebig. "Merkel ist die standfesteste und zuverlässigste Partnerin, die man sich vorstellen kann." Beim Kampf gegen den Islamischen Staat und im Syrienkonflikt stehe sie für eine humanitäre Lösung, bei der Flüchtlingskrise habe sie Augenmaß und Mitgefühl gezeigt, sie orientiere sich an Werten und zeige Entschlossenheit. Mit Blick auf die Politik des künftigen Präsidenten Trump betont Obama: "Ich bin immer optimistisch." Der Job zwinge einen, ,,ernsthaft zu sein, er verlangt Seriosität". Ohne Seriosität werde man diesen Job "nicht lange" haben.

Und Merkel erklärt: Es gebe zum Glück immer noch genügend Menschen, die "sich den gleichen Werten" verschrieben hätten. Ob ihnen der Abschied voneinander schwerfalle, werden sie noch gefragt. Die Deutsche sagt: "Na klar." Der US-Amerikaner nickt. Es wirkt echt. Und er weiß schon, wann er einmal wiederkommt: "Ich habe noch immer nicht am Oktoberfest teilgenommen." Als Ex-Präsident, da ist er sich sicher, "habe ich mehr Spaß".