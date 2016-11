Eine der schlimmsten Katastrophen

In vielen Teilen Israels lodern die Flammen. In der Mannheimer Partnerstadt Haifa haben Feuerwehrmänner das Feuer im Griff. © dpa

JERUSALEM. Es waren dramatische Stunden, die die Bewohner von Beit Meir, einem Dorf in den bewaldeten Hügeln westlich von Jerusalem, in der Nacht zum Freitag verbrachten. Die Brände, die seit nunmehr drei Tagen in vielen Teilen Israels wüten, krochen immer näher an ihr Moschav, ihre Agrargenossenschaft, heran. Die Angst ging um, dass die Flammen die einzige Zufahrtsstraße blockieren könnten. Die Gefahr, ein ganzes Dorf könnte in einer Feuerfalle eingeschlossen werden, vermochte der geballte Einsatz mit 25 Löschzügen gerade noch abwenden.

Auch Verdacht auf Brandstiftung

Alle Bewohner wurden evakuiert, darunter mehrere hundert Menschen, die im Gästehaus von Beit Meir untergebracht waren. Unter ihnen einige Leute, die dort Zuflucht vor der Feuerwalze im etwa 150 Kilometer entfernten Haifa gesucht hatten. "Ganz Israel brennt", textete ein Bekannter in einer SMS an Freunde. Windböen aus wechselnden Richtungen und eine extreme Trockenheit haben dazu beigetragen, dass ein Funken reicht, um das dürre Gestrüpp zu entzünden. Vielerorts besteht auch der Verdacht, dass Brandstifter mit am Werk waren. In zwölf Fällen, hieß es gestern, ermittele jetzt die Polizei.

Unter den Festgenommenen sollen sich arabische Israelis oder auch Palästinenser aus dem Westjordanland befinden, die womöglich ausnationalistischen Motiven handelten. Auch nahe Beit Meir wurden zwei Verdächtige gefasst. Jedenfalls hat Israels Polizeichef Roni Alscheich eine Ermittlungsgruppe einberufen, die den Brandursachen auf den Grund gehen soll. Etwa die Hälfte der aufflackernden Brände ist laut Einschätzung von Experten aber auf Fahrlässigkeit in Kombination mit den extremen Witterungsverhältnissen zurückzuführen.

Im Dorf Beit Meir brannten zehn Häuser nieder. In Haifa, der Hafenstadt im Norden Israels, zerstörten die Flammen am Vortag gleich dutzende Gebäude in den Randbezirken auf dem Karmel-Hang, über 700 Wohnungen wurden beschädigt. Noch lässt sich der immense Gesamtschaden, zu dem auch 75 Hektar verbrannte Wald- und Agrarflächen gehören, nicht völlig abmessen. Es könne an die zehn Tage dauern, bis alle Feuerstellen getilgt seien, gaben die Rettungsbehörden bekannt. Fest steht aber schon jetzt, dass diese Brandkatastrophe vom Ausmaß her zu den schlimmsten in der Geschichte Israels zählt. Einzig gute Nachricht: Bislang kam niemand ums Leben. Diesmal blieb es bei Rauchvergiftungen und leichten Verletzungen, wegen denen an die 200 Personen in Krankenhäusern behandelt werden mussten.