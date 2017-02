„Ein Stück Machtwechsel“

Berlin. Der alte Herr wusste genau, was er wollte: Die Macht für sich und seine Partei. Knapp nur hatten CDU und CSU die erste Bundestagswahl im August 1949 vor der SPD gewonnen. Viele Christdemokraten plädierten für eine große Koalition mit der SPD. Doch Konrad Adenauer strebte eine "kleine" Koalition mit der FDP an. Am 21. August 1949 stellte er in seiner Wohnung in Rhöndorf bei Bonn bei einem Treffen mit Parteifreunden die Weichen. Er selber wolle Bundeskanzler werden, die FDP als zweitstärkste Partei solle das Staatsoberhaupt stellen, kündigte er an: "Ich schlage deshalb Professor Heuss als Bundespräsident vor.

Der Coup von Adenauer ging auf. Die Wahl von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten, ein Glücksgriff für die gerade erst entstehende Republik, band die FDP fest an die Seite der Union, die sich damit für 20 Jahre die Macht sicherte. Als Heuss nach zehn Jahren aus dem Amt ausschied, war die in Bonn mittlerweile alleine regierende CDU so stark, dass sie problemlos mit Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke einen der Ihren zum Nachfolger wählen konnte. Fünf Jahre später, 1964, trug die oppositionelle SPD Lübkes Wiederwahl mit - und ebnete damit ihren Weg an die Macht. 1966 kam es zur Großen Koalition.

Die Wahl eines Bundespräsidenten war in der Geschichte der Bundesrepublik immer mehr als eine Persönlichkeitswahl, sie war jedes Mal auch eine Richtungswahl. Konsens war selten. Nie wurde dies deutlicher als 1969. In Bonn regierte - noch - die Große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger (CDU) und Willy Brandt (SPD), als Lübke aus Gesundheitsgründen zum 30. Juni vorzeitig aus dem Amt ausschied.

Ort der Wahl Am 12. Februar tritt um 12 Uhr mittags die Bundesversammlung im Reichstagsgebäude zusammen, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Der erste Bundespräsident, der Liberale Theodor Heuss, wurde am 12. September 1949 in Bonn gewählt, die nächsten vier Bundesversammlungen traten trotz heftiger Proteste der Sowjetunion und der DDR im Westteil Berlins zusammen. In dem 1971 abgeschlossenen Vier-Mächte-Abkommen verzichtete die Bundesrepublik auf Berlin als Stätte der Präsidentenwahl, von 1974 bis 1989 fand sie in der Bonner Beethovenhalle statt. Nach der Wiedervereinigung kehrte die Bundesversammlung nach Berlin zurück, seit 1994 wird das Staatsoberhaupt stets im Reichstagsgebäude bestimmt. Artikel 54, Absatz 4 des Grundgesetzes legt fest, dass die Bundesversammlung spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten zusammentreten muss. fer

Bei der bislang spannendsten und engsten Wahl eines Präsidenten setzte sich im dritten Wahlgang der Sozialdemokrat Gustav Heinemann mit Unterstützung der FDP mit sechs Stimmen Vorsprung gegen Verteidigungsminister Gerhard Schröder von der CDU durch - Vorbote der sozialliberalen Koalition, die SPD und FDP nach den Bundestagswahlen im Herbst schmiedeten. Heinemann selber nannte seine Wahl ganz bewusst mit Blick auf die neuen Mehrheitsverhältnisse "ein Stück Machtwechsel". 1974 regierte die SPD-FDP-Koalition so souverän, dass Walter Scheel bereits im ersten Wahlgang zum Staatsoberhaupt gekürt wurde. Doch die Machtverhältnisse im Bund und den Ländern änderten sich. 1979 hatten CDU und CSU in der Bundesversammlung die Mehrheit zurückgewonnen und nutzten diese, um ihren Kandidaten Karl Carstens durchzusetzen.

Ringen um das Amt

Drei Jahre später zerbrach die sozialliberale Koalition in Bonn, es folgte die 16-jährige Kanzlerschaft Helmut Kohls mit den CDU-Präsidenten Richard von Weizsäcker (1984 bis 1994) und Roman Herzog (1994 bis 1999). Den Aufstieg und das schnelle Ende der rot-grünen Koalition schließlich belegten die Präsidentenwahlen 1999 und 2004. Wenige Monate nachdem Gerhard Schröder Bundeskanzler geworden war, wählten SPD und Grüne im Mai 1999 den Sozialdemokraten Johannes Rau ins höchste Amt des Staates. Fünf Jahre später hatten CDU, CSU und FDP die Mehrheit in der Bundesversammlung zurückerobert. Gemeinsam setzten sie ihren Kandidaten Horst Köhler durch. Doch das erhoffte Signal für eine christlich-liberale Koalition bei den Bundestagswahlen im Jahr darauf war dies nicht, es reichte nur zu einer großen Koalition. Erst 2009 war es soweit: Nachdem Union und FDP Köhler im Amt bestätigt hatten, siegten sie auch bei den Bundestagswahlen.

Dank dieser Mehrheit brachte die Koalition nach dem Rücktritt Köhlers am 31. Mai 2010 ihren Kandidaten, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff (CDU), ins höchste Staatsamt, auch wenn dieser gegen den von SPD und Grünen aufgestellten Joachim Gauck drei Wahlgänge benötigte. Zwei Jahre später, nach dem Rücktritt Wulffs, war der Weg doch für Gauck frei. Obwohl die schwarz-gelbe Koalition über eine knappe Mehrheit verfügt hätte, wurde auf Druck der FDP Gauck als gemeinsamer Kandidat von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen nominiert. Auch das war ein Signal: Die Zeit der schwarz-gelben Dominanz war vorbei, ein Jahr später bildeten Union und SPD eine große Koalition - die nun mit dem früheren Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD einen gemeinsamen Kandidaten nominiert hat.