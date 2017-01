Ein jüdischer Schwabe, der Hollywood erfand

Stuttgart. Als 17-Jähriger wandert Carl Laemmle aus dem oberschwäbischen Laupheim in die USA aus. Der jüdische Schwabe gründet 1912 die Universal Studios und verhilft damit Hollywood in der Filmwelt zum Durchbruch. Als ihm Mitte der 30er Jahre sein persönliches Lebenswerk zerbröselt, wird Laemmle zum Lebensretter für 300 Juden aus Deutschland. Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich wird am 17. Januar anlässlich des 150. Geburtstags des zeitweise vergessenen Landeskindes im Stuttgarter Haus der Geschichte eine große Torte anschneiden.

Schwaben sehen ihren 40. Geburtstag gerne als magische Schwelle, an der sie von alleine "g'scheit" werden. So gesehen war Carl Laemmle ein typischer Vertreter seiner Landsmannschaft. Der Auswanderer schlägt sich zunächst als Zeitungsausträger durch und arbeitet sich bei der Continental Clothing Company in Wisconsin zum Geschäftsführer hoch. Als 39-Jährigen, so erzählt es Laemmle später gern, habe ihn aber eine arge Unruhe erfasst, weil er spätestens mit 40 Jahren selbstständig sein wollte. Sein unternehmerisches Erweckungserlebnis hat er 1906 in Chicago bei der Suche nach leeren Geschäftsräumen, als er die lange Schlange von Menschen vor einem Kino sieht. Statt in einen Laden investiert er die ersparten 3000 Dollar in ein Nickelodeon, ein 5-Cent-Theater. Noch im gleichen Jahr gründet er den Laemmle Film Service, der im Handumdrehen zur größten US-Verleihfirma wird.

Der erste Film dauert 15 Minuten

Laemmle-Ausstellung Das Haus der Geschichte widmet dem 1867 in Laupheim geborenen Carl Laemmle noch bis 30. Juli 2017 eine Sonderausstellung. Zu sehen ist unter anderem ein Original-Oscar für "Im Westen nichts Neues" und eine 1916 gefertigte Filmkamera, die der Produzent Charlie Chaplin überließ. Das Haus der Geschichte hat täglich außer montags von 10 - 18 Uhr geöffnet, donnerstags bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro. Kinder und Schüler sind frei. Der reich bebilderte Katalog hat 192 Seiten und kostet 19,80 Euro. Im Internet: www.carl-laemmle-ausstellung.de

Danach geht es Schlag auf Schlag. Schon 1909 erweitert Laemmle sein Geschäftsmodell mit einer Produktionsgesellschaft. Der erste, 15 Minuten lange Film handelt von der Indianersage "Hiawatha". Der Branchenneuling legt sich frech mit dem Trust um den Patentinhaber Thomas Edison an, der die Alleinherrschaft über den Dreh, den Vertrieb der Filme und die Abspielstätten beansprucht. Laemmle verweigert dem Monopol die geforderten Lizenzgebühren, lässt guerillamäßig auf Kuba drehen und beginnt eine Serie von Prozessen gegen den Platzhirschen. Vor dem US-Verfassungsgericht verliert Edison 1915 endgültig den Kampf um die Patente.

Da ist Laemmle schon weiter. 1912 hat er in New York die Universal Film Manufacturing mit zwölf weiteren Produzenten gegründet. Er selbst wird der Präsident. Er ist zwar nicht der Erste, dem die besseren Produktionsbedingungen im sonnigen Kalifornien auffallen. Während die Konkurrenz aber auf den Glamour New Yorks nicht verzichten will und Kalifornien nur als billigen Ausweichdrehort sieht, dreht Laemmle dort das ganz große Rad: Nördlich von Hollywood kauft er eine Hühnerfarm mit fast 100 Hektar Fläche und baut darauf Universal City. Die Filmstadt gilt schnell als weltweit bewundertes Symbol für die "unbegrenzten Möglichkeiten" in Amerika. Sie beherbergt zwei Elektrizitätswerke, ein Krankenhaus, eine Schule, Restaurants und sogar einen Zoo. Egal ob das Casino von Monte Carlo oder die Kathedrale von Notre Dame - jede Kulisse wird hier nachgebaut. Wie am Fließband entstehen wöchentlich über 50 Rollen Film mit jeweils 15 Minuten.

Universal erobert die Welt. 1930 hat die Firma mehr als 120 Niederlassungen auf allen Kontinenten. Nebenbei exportieren die Filmgesellschaften den "American Way of Life". Laemmle steht im Zenit seines Ansehens, als der Produzent für "Im Westen nichts Neues" 1930 den Oscar bekommt. Aber am Ende seiner Karriere fehlt dem leidenschaftlichen Spieler, der auf das Wetter genauso wettet wie auf Pferde, immer öfter das Glück. 1936 muss der 69-Jährige seine Universal-Aktien weit unter Wert verkaufen, weil er einen Notkredit nicht mehr bedienen kann. Aber noch am Tag vor seinem Rückzug nimmt er mit John Wayne einen neuen Star unter Vertrag.

Juden vor Deportation gerettet

Danach beschäftigt sich Laemmle fast nur noch mit der Rettung von Juden, die in der alten Heimat von Deportation und Tod bedroht sind. 300 Bürgschaften stellt er bis 1939 aus. Zu Hause in Laupheim haben die Nazis da schon längst die "Carl-Lämmle-Straße" des berühmten Ehrenbürgers getilgt. Der einstmals wichtigste finanzielle Wohltäter der Stadt war bereits 1933 zur Unperson geworden. Seine Heimat, blickt Museumsleiter Thomas Schnabel zurück, "hat den berühmten Sohn schändlich behandelt".