"Unkompliziert und auf Augenhöhe" - so beschreibt der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann den Papst. Franziskus sei außerdem ein "Seelsorger, der in der Kirche ein Feldlazarett für alle Beladenen und Verwundeten sieht".

Herr Bischof, vor dem Konklave von 2013 haben Sie eine der Qualitäten, die der Nachfolger von Benedikt XVI. mitbringen müsse, so beschrieben: Begeisterungsfähigkeit für den Glauben. Erfüllt der Papst dieses Profil?

Karl-Heinz Wiesemann: Franziskus kann richtig begeistern. Er spricht ganz oft von der Freude und der großen Anziehungskraft des Glaubens. Der Papst will nicht durch Verbote regulieren, sondern er fasziniert die Menschen.

Karl-Heinz Wiesemann 1. August 1960: in Herford (Ostwestfalen) geboren 1979 - 1986: Theologiestudium in Paderborn und Rom 1985: Priesterweihe in Rom 1990 - 1995: Promotionsstudium in Rom 2002: Ernennung zum Weihbischof in Paderborn, Bischofsweihe am 8. September 2007: Ernennung zum 96. Bischof von Speyer als Nachfolger von Anton Schlembach, Amtseinführung im Dom am 2. März 2008 2016: Wahl zum Vorsitzenden der Glaubenskommission durch die Deutsche Bischofskonferenz. tö

Franziskus ist seit 2013 im Amt. Welche Überschrift würden Sie seinem bisherigen Pontifikat geben?

Wiesemann: Ein geistlicher Erneuerer der Kirche.

Wie erleben Sie den Papst im direkten Umgang?

Wiesemann: Als unkompliziert und auf Augenhöhe. Franziskus nimmt einen sofort positiv ein. Von ihm geht aber auch eine klare Verbindlichkeit aus.

Worin unterscheidet er sich von seinem Vorgänger Benedikt XVI.?

Wiesemann: Beide sind menschlich unterschiedliche Typen und kommen aus verschiedenen Kontinenten. Aber sie ergänzen einander auch sehr gut. Benedikt war der große Theologe auf dem Papststuhl, Franziskus ist der Seelsorger, der in der Kirche ein Feldlazarett für alle Beladenen und Verwundeten sieht.

Welches von den Themen, die Franziskus angestoßen hat, ist Ihnen am wichtigsten?

Wiesemann: Die Freude am Evangelium und am Glauben wiederzugewinnen. Damit das nicht stirbt angesichts all unserer Probleme.

Wie haben Sie Impulse des Papstes aufgegriffen?

Wiesemann: Franziskus stößt einen inneren Erneuerungsprozess an. Er will uns Hilfen geben, damit wir nicht schwarz-weiß denken, sondern unterscheiden...

...was meinen Sie damit?

Wiesemann: Ein Grundprinzip kann nicht das ganze Leben bestimmen. In der Enzyklika über die Ehe sagt Franziskus, dass man die Lebenslage der Menschen unterscheiden muss, ohne Abstriche an der Lehre zu machen. Wir Priester sind nicht dazu da, das Gewissen zu ersetzen. Wir sollen Menschen begleiten und ihnen helfen, aus dem Glauben heraus den richtigen Weg zu finden. Die Katholiken sollen die Kirche als hilfreich empfinden. Dazu will ich beitragen.

Ist es das Prinzip des Papstes, nichts fest vorzugeben, sondern Spielraum zu lassen?

Wiesemann: Der große Rahmen des Glaubens ist uns gegeben. Aber die konkrete Anwendung im Leben muss in einer inneren Abwägung umgesetzt werden. Der Papst möchte, dass wir Priester geistliche Begleiter sind, keine Herren über den Glauben der Menschen.

Im November haben vier Alt-Kardinäle, darunter Joachim Meisner aus Köln, in einem offenen Brief den Papst um Klärung gebeten, ob Geschiedene, die wieder geheiratet haben, zur Kommunion gehen dürfen. Ist das ein Protest konservativer Kräfte?

Wiesemann: Das ist zunächst eine Anfrage zum Verständnis einer Enzyklika. Der Papst hat geantwortet, es gebe nicht nur Schwarz und Weiß. Franziskus setzt die Lehre der Kirche nicht außer Kraft, sagt aber, dass man jeden Fall für sich betrachten muss. Und dass der Empfang der Kommunion ein Heilmittel ist, das die Menschen aufrichten und stärken soll. In diesem Zusammenhang hat der Papst im Hinblick auf den Kommunionempfang für Geschiedene, die wieder geheiratet haben, einen Weg zur Einzelfallentscheidung nach entsprechender Begleitung durch einen Seelsorger eröffnet. Wir sind im Bistum dabei, diesbezüglich eine Handreichung zu erarbeiten.