„Ein denkbar schlechtes Signal“

Blick auf die Großbaustelle am Hauptbahnhof in Stuttgart. Am Projekt Stuttgart 21 scheiden sich nach wie vor die Geister.

Stuttgart. Es kommt, wie es schon lange vorherzusehen war: Die Projektpartner können sich nicht darüber einigen, wer die Mehrkosten für Stuttgart 21 übernimmt. Gestern hat das grün-schwarze Kabinett beschlossen, die von der Bahn geforderte Fristverlängerung für mögliche finanzielle Ansprüche des Schienenkonzerns nicht zu bewilligen. Die Deutsche Bahn reagierte auf die Entscheidung und verkündete, noch in diesem Jahr gegen das Land und andere Projektpartner - das sind die Stadt Stuttgart, der Regionalverband Stuttgart sowie der Flughafen - Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart einzureichen. Ziel der Bahn ist es, die strittigen Mehrkosten in Höhe von rund zwei Milliarden nicht alleine übernehmen zu müssen.

Würde die Bahn nicht klagen, könnte sie ab dem Jahresende von den Partnern keine finanzielle Beteiligung mehr einfordern.

Für das gesamte Projekt werden inzwischen 6,5 Milliarden Euro veranschlagt. Im Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 waren noch 4,5 Milliarden Euro vorgesehen. Bereits 2013 hatte der Aufsichtsrat der Bahn die Kostensteigerung mit der Vorgabe gebilligt, dass sich die Projektpartner an den Mehrkosten beteiligen. Letztere stellen sich jedoch quer und pochen darauf, dass die Bahn als Bauherrin die Mehrkosten selbst zu tragen hat. "Wir vertreten die Rechtsauffassung, dass das Land und die Partner keine Mehrkosten übernehmen", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart. So habe sich das Land laut Vertrag auf die Zahlung von 930 Millionen Euro verpflichtet. "Wir haben Zusagen gemacht - und an die halten wir uns", erklärte er weiter.

Finanzierungsvereinbarung für Stuttgart 21 Am 2. April 2009 wird die Finanzierungsvereinbarung unter anderem vom damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) für Stuttgart 21 unterzeichnet. Die Bauarbeiten beginnen am 2. Februar 2010. Schon damals wird gegen das Großprojekt protestiert. Am 30. September 2010 eskaliert die Situation, als der Schlossgarten neben dem Hauptbahnhof mit Wasserwerfern geräumt wurde. Der Tag geht als "Schwarzer Donnerstag" in die Geschichtsbücher ein. Danach gibt es noch lange Zeit heftige Proteste und es wird versucht, den Konflikt zwischen den beiden Seiten zu schlichten. Bei der Volksabstimmung am 27. November 2011 spricht sich eine Mehrheit der Bürger im Südwesten gegen den Ausstieg des Landes aus dem Projekt aus. Die Jahre danach sind dann geprägt von Debatten über Kostensteigerungen und Diskussionen über den Fertigstellungstermin. mis

Kretschmann sieht gute Chancen

Zudem beteilige sich das Land nach Angaben Kretschmanns "mehr an Bahnprojekten, als der Rest aller anderen Bundesländer zusammen". Er halte es für "merkwürdig", dass diejenigen belangt werden sollen, die sich schon jetzt in umfassenden Maße mit einer hohen freiwilligen Summe an einem Bahnprojekt beteiligten. "Der Ball liegt jetzt im Feld der Bahn", wiederholte der Regierungschef den Satz, der von ihm in der Vergangenheit schon oft zu hören war. In einer Gerichtsverhandlung gehe er davon aus, dass das Land sehr gute Argumente habe. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nannte die angekündigte Klage "ein denkbar schlechtes Signal" an alle Bundesländer, die bereit seien, sich mit eigenen Mitteln an Bahnprojekten zu beteiligen.

Die Bahn hingegen beruft sich immer noch auf die Sprechklausel, die sich im Finanzierungsvertrag zu Stuttgart 21 befindet - und die das Unternehmen bereits vor drei Jahren gezogen hatte. "Im Fall weiterer Kostensteigerungen nehmen die Eisenbahninfrastrukturunternehmen und das Land Gespräche auf", heißt es in dem Kontrakt.

Doch in der Interpretation der Passage gehen die Meinungen weit auseinander. Für die Bahn ist klar: Aus den Gesprächen geht eine Verpflichtung für das Land hervor, sich an den zusätzlichen Kosten zu beteiligen. Die Projektpartner - also allen voran das Land, das in dem Passus explizit genannt wird - sehen darin nur die Verpflichtung, sich mit der Bahn an einen Tisch zu setzen. Doch auch hier werden am Ende wohl die Richter entscheiden müssen, wie mit dem Fall umgegangen werden muss.

Einigkeit im Kabinett

Die grün-schwarze Landesregierung ist jedenfalls bereit, es auf eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der Bahn ankommen zu lassen. Laut Kretschmann habe es im Kabinett gestern keinen Widerspruch dagegen gegeben, die Fristverlängerung für mögliche Ansprüche der Bahn nicht zu verlängern. Selbst die CDU, die früher eher auch Verständnis für die Anliegen der Bahn zeigte, vertritt die Position, dass sich das Land nicht mit mehr als den vereinbarten 930 Millionen Euro beteiligen soll. Dies hielten Grüne und CDU übrigens auch im Koalitionsvertrag fest.